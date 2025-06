TIPOS spustil v čase futbalových Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov novú kampaň

12.6.2025 (SITA.sk) -TIPOS si dlhoročne buduje svoju pozíciu nielen ako stabilný partner Slovenského olympijského a športového výboru, ale aj ako značka, ktorá rozumie spoločenskej hodnote športu a marketingovej sile jeho podpory.V centre aktuálnej kampane je myšlienka, že za každým výnimočným výkonom stojí niekto, kto mladému talentovanému športovcovi veril od začiatku. Tento odkaz teraz spoločnosť posúva ešte bližšie k fanúšikom futbalu – práve cez Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa konajú od 11. do 28. júna 2025 na ôsmich slovenských futbalových štadiónoch. "Tento turnaj je príležitosťou, aby široká verejnosť spoznala naše futbalové talenty. TIPOS prostredníctvom aktuálnej kampane vyzýva na ich podporu," uviedla manažérka odboru komunikácie spoločnosti TIPOSPri tejto príležitosti predstavil TIPOS novú spoluprácu s kapitánom slovenskej reprezentácie U21 Sebastianom Nebylom. Stal sa tvárou kampane, ktorá prináša jasné posolstvo - podpora má najväčšiu hodnotu práve vtedy, keď niekto dokáže rozpoznať potenciál, ktorý čaká na svoj správny čas. "Mladé talenty treba podporovať počas ich prípravy, pred prvými veľkými víťazstvami," konštatuje. Podľa nej je spolupráca TIPOSu a Nebylu založená na vzájomnej dôvere. "Veríme jeho športovému úsiliu. Oceňujeme jeho talent, pokoru a obrovský kus práce, ktorý je predzvesťou úspechu," dodala.TIPOS podobný koncept spolupráce s mladým športovým talentom použil aj v nedávnej minulosti, keď oslovil hokejistu Juraja Slafkovského. Ten sa stal známejší práve po Zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022, na ktorých slovenskí hokejisti vyhrali bronz a Slafkovský sa stal najlepším hráčom turnaja. Krátko nato bol úspešne draftovaný do zámorskej NHL. Slafkovský bol tvárou niekoľkých úspešných produktových kampaní TIPOSu.Nová kampaň v čase šampionátu symbolicky odkazuje na silu dôvery, ktorá môže meniť budúcnosť nielen jednotlivých športovcov, ale aj celého slovenského športu.Informačný servis