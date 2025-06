U Martina Nováka chuť rozhoduje: Vlastné pekárne Tesca prinášajú kvalitné a čerstvé pečivo

Poctivé recepty aj suroviny

12.6.2025 (SITA.sk) -"Vlastné pekárne v Tescu si získavajú srdcia zákazníkov svojimi čerstvými a chutnými výrobkami. Pripravujú ich naši pekári a pekárky tradičným spôsobom priamo v obchode, pričom kladieme dôraz na kvalitu a poctivé postupy. Pekáreň v Tescu je výnimočná aj tým, že používa len tie najkvalitnejšie suroviny, napríklad múku výhradne od slovenských mlynárov," prezrádzaTesco má vlastnú pekáreň v 27 predajniach naprieč Slovenskom. Pracovníci využívajú recepty zo špeciálnej aplikácie so zoznamom poctivých surovín. Pekárne fungujú od skorého rána a niekoľkokrát denne ponúkajú zákazníkom čerstvé, chrumkavé rožky a ďalšie druhy pečiva. "Pravidelne preškoľujeme kolegov a kolegyne Poctivých pekární, aby vedeli správne pripraviť novinky aj zabehnutý sortiment podľa prísnych Tesco štandardov kvality. Okrem čerstvých a kvalitných surovín je dôležitým faktorom technológia založená na viac ako 20 rokoch skúseností," dodáva Fábryová.Či už zákazníci uprednostňujú klasické biele rožky, celozrnné pečivo alebo sladké dobroty, v pekárni v Tescu si určite vyberú. Ponuka je široká a neustále sa obmieňa, aby zákazníci mali vždy na výber niečo nové a zaujímavé. Vlastné pekárne denne pripravujú vyše 30 druhov pečiva z poctivého cesta – rôzne druhy rožkov, žemlí, koláčov, vianočiek aj slaných pochúťok. Medzi najžiadanejšie patrí pečivo "Jantár z dlho zrejúceho cesta"."Ponuku v Poctivých pekárňach obmieňame až sedemkrát do roka. Najväčší dôraz kladieme najmä na sezónny sortiment, ako je Valentín, Veľká noc, grilovacia sezóna, návrat do školy či Vianoce," dopĺňa Jana Fábryová.Za kvalitu a výber produktov pre vlastné pekárne v Tescu zodpovedá viacero zamestnancov v spolupráci s pekármi špecialistami priamo v predajniach. Spoločne vytvárajú dokonalý zážitok pre zákazníkov, ktorí si môžu vychutnať čerstvé a chutné pečivo každý deň. "Teší nás, že tím expertov opäť podporí aj známy slovenský šéfkuchár Martin Novák, ktorý sa po zelenine a ovocí zameria na ponuku aj postupy vlastných pekární Tesco. Aj s jeho podporou sa snažíme prinášať našim zákazníkom len to najlepšie a urobiť tak z každého nákupu jedinečný zážitok," hovorí. Martin Novák sa vlani stal ambasádorom kampane kontroly kvality, čerstvosti a chuti v Tescu. Úspešný majiteľ reštaurácií aj tvár gastronomickej televíznej šou je synonymom pre kvalitné jedlo aj potraviny. Martin, známy svojím profesionálnym prístupom, postupne hodnotí chuť a kvalitu čerstvých potravín v Tescu podľa najprísnejších kritérií.Tesco každý deň prináša zákazníkom cenovo dostupné produkty s najvyššími štandardmi čerstvosti a kvality. Cieľom reťazca je dlhodobo zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality v celom sortimente. Aj preto Tesco s pomocou expertov posilňuje ešte viac procesy kontrolovania kvality čerstvých potravín. V septembri minulého roka reťazec vyškolil expertov na kontrolovanie kvality ovocia a zeleniny v obchodoch aj distribučných centrách. Odborníci skontrolujú niekoľkokrát denne stovky produktov, aby zákazníci dostali najvyššiu kvalitu za dostupné ceny.Informačný servis