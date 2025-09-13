Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Šport

12. septembra 2025

Tipsport liga - 1. kolo: Košičania odštartovali obhajobu triumfom v derby na Slovane 4:2



Hostia otvorili skóre v úplnom závere prvej tretiny, keď sa presadil Petráš a využil presilovku. Aj ďalšie dva góly padli v početných výhodách.



Zdieľať
Tipsport liga - 1. kolo: Košičania odštartovali obhajobu triumfom v derby na Slovane 4:2

Hokejisti HC Košice odštartovali obhajobu majstrovského titulu v Tipsport lige víťazne. Zverenci Dana Cemana triumfovali v úvodnom kole novej sezóny na ľade veľkého rivala HC Slovan Bratislava 4:2.

Hostia otvorili skóre v úplnom závere prvej tretiny, keď sa presadil Petráš a využil presilovku. Aj ďalšie dva góly padli v početných výhodách. Najprv v 28. minúte zvýšil na 2:0 Chovan, no o sedem neskôr vrátil domácich do zápasu pri dvojnásobnej presilovke O´Connor. Košičania udreli ako prví aj v tretej tretine, Slovan síce o chvíľu znížil zásluhou Dmowského z trestného strieľania, no vzápätí upravil Lamper na 4:2 a hostia si už víťazstvo postrážili.

Tipsport liga - 1. kolo:

HC Slovan Bratislava - HC Košice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 35. O´Connor (Pecararo), 47. Dmowski (TS) - 20. Petráš (Rosandič), 28. Chovan (Rosandič), 44. Rogoň (Havrila, Lamper), 48. Lamper (Jellúš). Rozhodcovia: Žák, Orolin - Stanzel, D. Konc ml., vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5787 divákov.

Slovan: Kiviaho - Acolatse, Fabuš, O´Connor, Maier, Královič, Brincko, Fatul - Pecararo, Solenský, Bondra - Bakoš, Peterek, Takáč - Varga, Elson, Dmowski - Petriska, Marcinko, Kukumberg

Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Ferenc, Dachnovskyj, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Zuščák, Kohút, J. Bartoš - Kvietok

hlasy po zápase:

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Gratulujem Košiciam k výhre, hrali výborný hokej a využili šance, ktoré mali. My sme ich dvojnásobne prestrieľali, ale nedali sme góly. Nedostali sme sa k odrazeným pukom a druhým šanciam v predbránkovom priestore. Tie puky, ktoré boli 50 na 50, brali skoro vždy oni. Vyšli im aj presilovky, premenili dve a mi len jednu. Myslím si, že pri hre 5 na 5 sme boli lepší, ale nedali sme góly. Chceli sme začať sezónu víťazne, ale nevyšlo to.“

Dan Ceman, tréner Košíc: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Myslím si, že sme dobre bránili, čistili predbránkový priestor a nepúšťali ich do tých druhých šancí. Vyšli nám presilovky a musím pochváliť našu štvrtú formáciu. Som hrdý na to, ako chalani bojovali.“

Tomáš Marcinko, kapitán Slovana: „Prestrieľali sme ich, ale hrá sa na góly. Oni svoje šance premenili takmer dokonale a my naopak. Celý čas sme doťahovali, vždy, keď sme sa dostali na rozdiel jedného gólu, mali sme ´momentum´, tak sme dostali gól. Je to však iba prvý zápas a ideme ďalej.“

Mislav Rosandič, obranca Košíc, v zápase 0+2: „Trošku sa ten náš prejav mení, tá hra vyzerá inak ako minulý rok a takto sa budeme prezentovať aj počas sezóny. Dobrá defenzíva a trochu otvorenejšia hra. V tých presilovkách som tie puky iba posúval. Išli nám aj v príprave a teraz sme ich využili.“


