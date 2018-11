TIPSPORT LIGA: Banskobystrickí hokejisti vyhrali nad MAC Budapešť

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

MAC Budapešť - HC 05 iClinic Banská Bystrica 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)

Budapešť 23. novembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdoalli MAC Budapešť 6:3.8. Klempa, 14. Bodó (Orban, Nagy), 21. Klempa (Dansereau) – 7. Zigo (Faille), 12. Šťastný (Ďatelinka), 16. Selleck (Nemčík, Asselin), 24. Asselin (Sloboda, Sýkora), 29. Asselin (Higgs), 45. Higgs (Kabáč). Rozhodovali: Korba, Kalina - Bogdaň, Jobbágy, vyslúčenia: 5:6 na 2 min, navyše: Faille 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.MAC Budapešť: Bálizs (38. Rajna) – Dudás, Negrin, Fejes, Burt, Vokla, Pozsgai, Bugár – Bodó, Nagy, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Szabad, Terbócs, Odnoga – Szigeti, Majoross, KreiszHC 05 iClinic Banská Bystrica: Williams – Marshall, Nemčík, Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Török, Biro - Asselin, Higgs, Selleck - Sýkora, Faille, Zigo - Gabor, Češík, Kabáč - Varga, Šťastný, LichanecDuel tipsportligového nováčika s úradujúcim majstrom mal od začiatku vysoké tempo. Postarali sa oň najmä hostia, ktorí sa od úvodných minút zahryzli do súpera. Asselinova šanca z 5. minúty ešte gól nepriniesla, ale o dve neskôr už poslal Bystričanov do vedenia po prečíslení 2 na 1 Zigo. Neprešla však ani minúta, prišla veľká chyba Sellecka a Klempa vyrovnal - 1:1.premenili prevahu na druhý gól v 12. minúte zásluhou pohotového Šťastného pred bránkou, no ani tento náskok im dlho nevydržal. V 14. minúte vyrovnal Bodó, keď sa presadil po ďalšej veľkej chybe súperovej obrany. Hostia predsa len išli do šatní s náskokom, v 16. minúte zvýšil na 3:2 Selleck.Zdalo sa, že vyrovnaný gólostroj bude pokračovať aj po prvej prestávke, keď svoj druhý presný zásah v stretnutí pridal Klempa, ktorý využil presilovku o dvoch hráčov. No potom už padali góly len do domácej siete. V 24. minúte predviedli Bystričania šikovnú presilovkovú kombináciu a Asselin ich poslal štvrtýkrát do vedenia. To už z rúk nepustili. V 29. minúte sa presadil opäť kanadský útočník Asselin, keď mu ideálne prihral Higgs. Domáci v druhej tretine veľa šancí nemali, ale predsa mohli skórovať. Odnogova strela z 36. minúty však skončila len na žŕdke. V domácej bránke prišlo v 38. minúte k zmene, keď Bálizsa vystriedal Rajna.Banská Bystrica si poistila náskok päť minút po druhej prestávke a opäť pri presilovke. Od Failleho sa dostal puk ku Higgsovi a ten prestrelil Rajnu a zvýšil na 6:3. V ďalších minútach sa už hostia toľko dopredu nehrnuli a umnou hrou si strážili trojgólový náskok. Duel už dotiahli do víťazného konca a pripísali si tretí triumf v sérii.