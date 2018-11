TIPSPORT LIGA: Košickí hokejisti zdolali Miškovec

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

DVTK Jégesmedvék Miškovec - HC Košice 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miškovec 23. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice vyhrali nad DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:1 po predĺžení.11. Magosi (Harrison, Loiseau) – 45. Galamboš (Dudáš, McDowell), rozhodujúci nájazd Nagy. Rozhodovali: Novák, Štefik – Smrek, Gajan st., vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1320 divákovVay – Kiss, Crawford, Slovák, Szirányi, Milam, Goz, Láda – Kulmala, Vas, Pance – Magosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Vojtkó, Hajós, RitóHabal – Šedivý, Pretnar, Dudáš, McDowell, Pulli, Čížek, Koch, Žitný – Nagy, Brophey, Haščák – Suja, Ignatuškin, Spilár – Šoltés, Galamboš, Vrábeľ – Petráš, Krajňák, KlímaAktuálne jedenásty celok ligy z Miškovca privítal na domácom ľade druhé Košice. Dianie na ľade sa rozbehlo až po uplynutí úvodných piatich minút. V 9. minúte sa počas presilovky ocitol v tutovke Szirányi, ale poskakujúci puk nedokázal upratať do siete. Úvodný gól zápasu padol v polovici 11. minúte. Akciu rozbehol pohyblivy Harrison, ktorý našiel prihrávkou v predbránkovom priestore Magosiho a ten usmernil puk k ľavej žrdi Habalovej bránky - 1:0.Na začiatku druhej tretiny chyboval v rozohrávke brankár domácich Vay. Jeho hrubú chybu ale Krajňák nepotrestal. Hostia síce stupňovali tlak a väčšinou sa hralo v obrannom pásme Miškovca, ale do streleckých pozícií sadostávali iba s veľkými ťažkosťami. Domáca lavička reagovala oddychovým časom, keďže sa "ĺadoví medvedi" oslobodzovali spod košického zámku len za cenu zakázaných uvoľnení. V závere druhej časti hry nebezpečne pálil spoza brániaceho hráča Loiseau. Habal si situáciu postrážil.Tretia tretina bola plne v réžii hostí. Vyrovnania sa dočkali v 45. minúte. Puk nahodený Dudášom brankár domácich vyrazil nešťastne pred seba k úplne voľnému Galambošovi, ktorý ho poľahky poslal do siete. Ďalší gól hostí prišiel o pár minút neskôr. Puk po prihrávke Spilara poslal za bránkovu čiari Brophey pri dobrzdení korčuľou a v Miškovci sa telefonovalo. Gól po krátkej konzultácii s videorozhodcom neplatil. Dve a pol minúty pred sirénou sa domáci dopustili faulu. Košická lavička si vzala oddychový čas a na ľad poslala to najlepšie čo mala na súpiske. Hokejisti Miškovca sa ale presilovke ubránili.Zápas tak pokračoval predĺžením. I v ňom mali Košičania výhodu presilovej hry po faule na Nagya. V presilovke vo formáte 4 na 3 maliniekoľko dobrých príležitostí rozhodnúť. Najväčšie šance zahodil Haščák. Po tom, čo sa domáci s vypätím všetkých síl ubránili, nasledovali samostatné nájazdy. V nich sa v úvodnej sérii piatich nájazdoch nepresadil ani jeden hráč na oboch stranách. Napok sa k puku po druhýkrát postavil Ladislav Nagy a rozhodol o zisku extra bodu pre Košice.Glen Hanlon, tréner Miškovca:Peter Bartoš, asistent trénera Košíc: