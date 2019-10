TIPSPORT LIGA: HKM Zvolen už bez Američana Hansena

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 1. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Jake Hansen už nie je hráč HKM Zvolen. Vedenie tipsportligového klubu s ním ukončilo spoluprácu na základe nepresvedčivých výkonov a v kádri tak ostalo sedem legionárov. Klub informoval o zmene na oficiálnej stránke.Hansen bol jedným z viacerých legionárov, ktorí pred sezónou 2019/2020 pribudli do zvolenského kádra. Ich počet sa napokon vyšplhal až na osem, no podľa nového pravidla môže do tipsportligového zápasu zasiahnuť maximálne sedem cudzincov. Hansen odohral za Zvolen 5 zápasov, v ktorých strelil 1 gól, inkasoval 8 trestných minút a v tabuľke +/- bodov mal dva záporné body.uviedol pre klubovú stránku asistent trénera Michal Kobezda, podľa ktorého sa tréneri rozhodovali medzi Hansenom a Garrettom Thompsonom.uviedol hlavný tréner Andrej Podkonický.