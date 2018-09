TIPSPORT LIGA: Nové Zámky zdolali HK Orange 20

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MHC Nové Zámky - HK Orange 20 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 9. Fábry (Slávik, Novák), 33. Štrauch (Pospíšil), 60. Pospíšil (Kudla) – 32. Fafrák (Švec). Rozhodovali: D. Konc st., Jonák - Synek, Vyšný.



Vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 523 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 11. septembra (TASR) - V utorňajšom vloženom zápase hokejovej Tipsport Ligy zvíťazil MHC Mikron Nové Zámky nad HK Orange 20 3:1.Ako prví pohrozili hostia, no Giertlova a Urbánkova snaha prepchať puk za Košarišťanove betóny bola neúspešná. V domácom drese mohol otvoriť skóre Pospíšil, ale jeho švih brankár vytesnil. V závere 5. minúty predviedol pekné spracovanie puku na modrej Slávik, ale jeho prudká strela minula horný kút Pavličkovej bránky. Vzápätí Pospíšil vypálil spomedzi kruhov príklepom, ale betón mladého slovenského brankára bol rýchlejší. Novozámčania postupom času pridávali na obrátkach a v 9. minúte otvorili skóre. Slávik pekne našiel Fábryho, ktorý blafákom prekonal Pavlička. Do brejku sa dostal aj domáci Ondrušek, ktorého presne našiel Hatala, ale tiesnený neuspel.Aj druhé dejstvo začali aktívnejšie domáci, ale Štrauch v dobrej pozícii pred Pavličkom neuspel. V 32. minúte zarmútil domáce tribúny Fafrák, ktorého zásah korčulou skončil za Košarišťanovým chrbtom. Mladíci z HK Orange sa z vyrovnaného stavu tešili iba necelú minútu, keď Pospíšilovu presnú prihrávku pred bránu zužitkoval Štrauch.V úvode tretej tretiny mohol zakončiť svoj prienik pravým krídlom Zbořil, ale gólman HK Orange odolal. Slovenský výber do 20 rokov však nemienil predať kožu lacno a neustále dobiedzal do domácej obrany. V oslabení mohli Novozámčania pridať tretí gól, no Pavličko skvele zneškodnil Zbořilovu šancu. Podobne dopadli príležitosti Rogoňa či Pospíšila a domáci nepotrestali ani Golianovo zaváhanie v rozohrávke. Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času putoval na trestnú lavicu domáci Kudla, k tomu sa hostia rozhodli v poslednej minúte odvolať brankára, čo tri sekundy pred koncom využil Pospíšil a strelil tretí gól Nových Zámkov.