KHL: Slovan vybojoval PRVÉ VÍŤAZSTVO V SEZÓNE, zdolal Čerepovec

Na snímke zľava Mário Lunter (Slovan), Igor Geraskin (Severstaľ) a Kyle Chipchura (Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec v Bratislave 11. septembra 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 26. Sukeľ (Virta), 40. Liška (Lunter, Grman) - 41. Boychuk (Stránský, Ashton). Rozhodovali: Hofman, Bondar – Sadovnikov, Sazonov (všetci Rus.), vylúčení: 7:3 na 2 min, navyše Verjovkin (Severstaľ) 10 min za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5162 divákov.



Slovan Bratislava: Čiliak – Sersen, Gelinas, Grman, Klok, Jánošík, Meszároš, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, Lunter – Virta, Rau, Sukeľ – Buc, Šimun, Hrnka



Severstaľ Čerepovec: Furch – Kulda, Kuľaš, Verjovkin, Kornejev, Kudako, Malevič, Sičuškin – Stránský, Boychuk, Ashton – Geraskin, Trubačov, Vovčenko – Bumagin, Jašin, Rybin – Zacharčuk, Karlin, Monachov – Lapin

Na snímke sprava Jeff Taffe (Slovan), Daniil Vovčenko (Severstaľ), Marek Čiliak (Slovan) a Jurij Trubačov(Severstaľ) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava - Severstaľ Čerepovec v Bratislave 11. septembra 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 11. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy. V utorok zdolali na domácom ľade Severstaľ Čerepovec po tuhom boji 2:1."Belasí" si v druhej tretine vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Matúša Sukeľa a Adama Lišku, ktorí si zhodne otvorili strelecký účet v KHL. Hostia na začiatku tretej časti znížili vďaka presnému zásahu bývalého útočníka Slovana Zacha Boychuka a potom si vypracovali veľký tlak, domáci už ale tesný náskok s vypätím všetkých síl ubránili.Duel sledovalo 5162 divákov, čo je rekordne najnižšia návšteva na domácom zápase Slovana v KHL. "Belasí" sa radovali z víťazstva po predchádzajúcich štyroch prehrách, v tabuľke Západnej konferencie im patrí so ziskom troch bodov naďalej 11. priečka. Zverenci trénera Vladimíra Országha zakončia úvodnú domácu sériu štvrtkovým súbojom s Dinamom Moskva (18.30).Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, veľa šancí však diváci nevideli. Útočníci Severstaľu vírivým pohybom pri mantineli motali hlavy domácim obrancom a zamestnávali Čiliaka, ten však chytal spoľahlivo a svoje mužstvo podržal aj pri nepríjemných strelách v oslabeniach. V 15. minúte ukázal svoje umenie aj po dravom prieniku a zakončení Zacharkina. Slovan mal dve veľké príležitosti na otvorenie skóre, v oboch český brankár Severstaľu Furch vychytal krajana Kloka.Hostia začali druhé dejstvo zostra, Rybin a následne Zacharčuk s Boychukom nechali vyniknúť Čiliaka. Bol to však Slovan, ktorý otvoril skóre. V 26. minúte v domácej presilovke síce súper zblokoval prihrávku Virtu medzi kruhy, no situáciu dosledoval Sukeľ a pohotovou strelou po ľade prekonal dezorientovaného Furcha. Hostia odpovedali sériou nebezpečných výpadov a závarov pred bránkou, domáca obrana ale odolala. Slovanu sa s pribúdajúcim časom otváral priestor na brejky. Najprv pohrozil štvrtý útok "belasých", Hrnka a Buc v koncovke neuspeli, v závere tretiny sa už ale podarilo zvýšiť náskok Liškovi, ktorého strelu tečoval korčuľou obranca Malevič - 2:0. Hostia reklamovali bránenie v hre brankárovi, videorozhodca gól odobril.Severstaľ nezložil zbrane, na začiatku tretej časti hral presilovku 4 na 3 a v nej znížil delovkou z pravého kruhu Boychuk. Hostia ožili, Čiliak mal plné ruky-nohy práce. V 51. minúte zo stopercentnej pozície minul úplne prázdnu domácu bránku Ashton, o pár sekúnd neskôr Geraskin trafil pravú žŕdku. Slovanisti sa pod intenzívnym tlakom sústredili už iba na bránenie, niektoré situácie ustáli aj s kusiskom šťastia, prvé víťazstvo v sezóne už ale ustrážili.