TIPSPORT LIGA: Novinkou limity pre cudzincov a All Star víkend

Na snímke zľava vedúci marketingu Kaufland Slovenská republika Martin Gärtner, šéf spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner, generálny riaditeľ Tipsport SK MartinTabák a prezident SZĽH a predseda Ligovej rady Miroslav Šatan počas tlačovej konferencie pred štartom 27. ročníka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport Ligy 9. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Program 1. kola Tipsport Ligy 2019/2020:



Štvrtok 12. septembra



HC Košice – HC Slovan Bratislava



Piatok 13. septembra



HK Dukla Ingema Michalovce – MHK 32 Liptovský Mikuláš



HK Nitra – MAC Budapešť



DVTK Jegesmedvék Miškovec – HKM Zvolen



HK Poprad – HC '05 iClinic Banská Bystrica



HC 07 Detva – HK Dukla Trenčín



HC Nové Zámky – voľno

Bratislava 9. septembra (TASR) - S 13 účastníkmi, jedným úplným nováčikom a jedným navrátilcom z KHL odštartuje vo štvrtok 12. septembra v poradí 27. ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Tipsport Ligu 2019/2020 spestrí v januári exhibičný All Star víkend, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Zmenami prešiel hrací model súťaže, novinkou sú aj limity pre cudzincov.V každom mužstve môže byť ľubovoľný počet zahraničných hráčov, no na súpisku v jednom zápase ich môže tréner napísať najviac sedem, a to bez ohľadu na to, či ide o brankára, obrancu alebo útočníka."Chceli by sme, aby do decembra hrali v každom zápase v priemere desať minút," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan a dodal:Staronový účastník Slovan Bratislava sa po siedmich rokoch v KHL vráti do najvyššej slovenskej súťaže štvrtkovým šlágrom na ľade HC Košice. Zvyšné zápasy 1. kola základnej časti sa odohrajú v piatok 13. septembra. Úradujúci trojnásobný majster HC'05 iClinic Banská Bystrica začne cestu za obhajobou titulu na ľade HK Poprad.Premiéru v najvyššej súťaži absolvuje HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý začne sezónu domácim súbojom s MHk 32 Liptovský Mikuláš.Okrem 11 slovenských tímov figurujú v Tipsport lige opäť aj maďarské kluby DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť. Naopak, pokračovať v nej nebude po dvanástich ročníkoch slovenská "dvadsiatka". Hracími dňami v tipsportligovej sezóne 2019/2020 budú utorky, piatky a nedele.Keďže v súťaži bude pôsobiť nepárny počet tímov, v prvej fáze základnej časti bude mať v každom kole vždy jeden z tímov voľno. Extraligisti najskôr odohrajú 48 duelov štvorkolovým spôsobom, každý s každým dvakrát doma, dvakrát vonku.Následne sa súťaž rozdelí na dve nadstavbové časti. Prvú vytvoria mužstvá na 1. až 6. priečke, druhú tímy na 7. až 12. mieste. Získané body si mužstvá ponechajú. Pre klub, ktorý obsadí poslednú 13. priečku, sa sezóna skončí. Kluby v skupine o 1. až 6. miesto odohrajú medzi sebou ešte desať duelov dvojkolovým spôsobom každým s každým raz doma, raz vonku. Rovnako tímy na 7. až 12. mieste.Tím na prvom mieste po 58 zápasoch získa Pohár Dušana Pašeka určený pre víťaza základnej časti. Každý z účastníkov prvej šestky tabuľky si automaticky zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off. O zostávajúce dve miestenky budú bojovať tímy v skupine o 7. až 12. miesto. Získajú ich kluby na 7. a 8. priečke.Dvojice štvrťfinále play off určí známy kľúč 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, vyraďovačka vyvrcholí dvomi semifinálovými sériami a finálovou sériou. Pre majstra Slovenska je pripravený Pohár Vladimíra Dzurillu. V sezóne 2019/2020 z Tipsport Ligy nikto nevypadne. Priamy postup do nej si zabezpečí víťaz I. ligy.dodal Lintner.