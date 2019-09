TIPSPORT LIGA: V Košiciach reštartujú rivalitu so Slovanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Bratislava 11. septembra (TASR) - Nová sezóna najvyššej hokejovej súťaže odštartuje štvrtkovým zápasom HC Košice - HC Slovan Bratislava. V dejisku prvého zápasu sezóny 2019/2020 hovoria o hokejovom sviatku, ktorý popri vypredanej Steel aréne umocní návrat odvekého rivala do najvyššej súťaže.Slovan začne svoj návrat do slovenskej ligy tam, kde pred siedmimi rokmi skončil. Finálovú sériu play off ročníka 2011/2012 vyhral až v rozhodujúcom siedmom zápase na košickom ľade, keď v predĺžení rozhodol Libor Hudáček. Na dramatické boje si zo súčasných kádrov pamätajú Košičania Marcel Haščák a Dávid Skokan a Slovanisti Roman Kukumberg, Michel Miklík a Martin Štajnoch. V pamäti nepochybne zostali aj generálnemu manažérovi vtedajšieho košického tímu Jurajovi Bakošovi, ktorý už medzičasom prešiel do manažmentuPrvý diel novodobej rivality ožije 12. septembra od 18.00.poznamenal útočník Slovana Roman Kukumberg.Košický klub už avizoval, že prvý duel sezóny je vypredaný, takže na tribúnach Steel arény bude na prvom zápase vyše 8400 divákov. Tí budú na strane košického tímu, ktorý má za sebou výrazné zmeny. V novej sezóne ho povedie tréner Peter Draisaitl, ktorého zverenci majú za sebou úspešné obdobie prípravných zápasov.uviedol tréner Draisaitl.Pre nemeckého trénera českého pôvodu pôjde o prvú skúsenosť so slovenskou súťažou. Medzičasom však už získal informácie o tom, ako prestížne sú vnímané niektoré zápasy, napríklad Košíc so Slovanom. "poznamenal Draisaitl.