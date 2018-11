TIPSPORT LIGA: V Žiline skončil aj obranca Pastor

Tomáš Pastor, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. novembra (TASR) - Po ukončení spolupráce s trénerom Pavlom Paukovčekom došlo v MsHK DOXXbet Žilina aj k zásahu do hráčskeho kádra. V klube už nepočítajú so službami 26-ročného českého obrancu Tomáša Pastora, s ktorým sa vedenie dohodlo na ukončení spolupráce. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.Pastor odohral za Žilinu 22 zápasov, v ktorých si nepripísal ani jeden kanadský bod a do štatistiky +/- mu pribudlo 14 záporných bodov.Žilinčania sú po 26 odohraných zápasoch na poslednom 12. mieste s osembodovou stratou na jedenásty Miškovec.