TIPSPORT LIGA: Žilina porazila Nové Zámky 2:1

Na archívnej snímke tréner Peter Mikula. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

MsHK DOXXbet Žilina – MHC Mikron Nové Zámky 2:1 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 22. novembra (TASR) - Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina zvíťazili nad MHC Mikron Nové Zámky 2:1 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0).45. Jenčík (Piegl), 63. Beránek (Bárta) – 16. Zbořil (Fábry, M. Novák). Vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Žilin (Žilina) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Valach, Nagy – Pálkövi (obaja Maď.), Krajčík, 482 divákov.Fučík – Kučný, Bagin, Jankovič, Mar. Hudec, Piegl, Matejka, Dubeň, Žilin – Jenčík, Surovka, Balej – Bárta, Podešva, Rud. Huna – Beránek, J. Ručkay, Hvila – Milý, Húževka, SíkelaKošarišťan – Kudla, Andersons, Henderson, Hain, M. Novák, Ordzovenský, Hatala – Štrauch, Urban, Bajtek – J. Jurík, Zbořil, Rogoň – Nejezchleb, Jakúbek, Linet – Slávik, Fábry, Ondrušek – Ľ. BucŽilinčania už pod vedením nového trénera Petra Mikulu začali svižne a snažili sa čo najrýchlejšie dostať do vedenia. To sa im však nepodarilo ani v presilovke a hostia postupne hru vyrovnali. V 16. min. sa dostali Novozámčania k presilovej hre v zápase po druhý raz a zahrali ju lepšie ako prvú. Brankár Fučík síce šancu Fábryho zlikvidoval, ale na dorážku nestráženého Zbořila už nestačil a hostia išli do vedenia.Domáci sa v prostrednej časti snažili o vyrovnanie, ale nedarilo sa im dostať do dobrých streleckých pozícií. Nevyužili ani presilovku a do šance sa dostali v 28. min. aj hostia, ale Bajtekov pokus skončil na žŕdke Fučíkovej bránky. V 31. min. Beránek minul odkrytú bránku, ale bol aj faulovaný, no rozhodcovia pravdepodobne prehliadli faul. Hostia prežili po polovici zápasu bez ujmy ďalšie oslabenie, ale v 35. min. takmer inkasovali, keď Žilinov nahodený puk od modrej skončil po Húževkovom teči na hornej žŕdke bránky Košarišťana. Aktivitu "vlkov" potom zastavila presilovka hostí, ktorá sa však gólom neskončila.Domáci od úvodu záverečnej časti pritlačili hostí pred Košarišťana, aj zásluhou presilovky tlak a gól visel na vlásku. Hvila po presilovke trafil pukom iba žŕdku, ale v 45. min. sa po dorážke v predbránkovom priestore presadil Jenčík a vyrovnal. Domáci boli naďalej aktívni, tlačili sa do brány, ale Košarišťan svoj tím viackrát podržal. V 58. min. boli domáci blízko k druhému gólu, ale Košarišťan v čistej šanci vychytal Jankoviča. Na opačnej strane sa predviedol v záverečnej minúte dobrým zákrokom pri strele Urbana aj Fučík.Po dvoch dobrých šanciach Žilinčanov sa do veľkej dostal v 63. min. Rogoň, ale jeho nájazd Fučík zastavil. Na konci tej istej minúty sa však s pukom uvoľnil Bárta, prihral pred bránku a Beránek puk dostal za Košarišťana. Gól síce musel ešte potvrdiť videorozhodca, ale ani on nič nezmenil na tom, že Žilinčania ani v piatom predĺžení sezóny nenašli premožiteľa a zdolali Nové Zámky.