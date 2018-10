TIPSPORT LIGA: Zvolen natiahol sériu na jedenásť zápasov

Na snímke hráč Košíc Jakub Suja (vľavo) a Lukáš Paukovček z Popradu v zápase 16. kola hokejovej Tipsort ligy HK Poprad - HC Košice v Poprade 26. októbra 2018. Foto: TASR - Oliver Andráš Foto: TASR - Oliver Andráš

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) – 48. Blackwater (Rácz). Rozhodovali: Štefík, Müllner – Valo, Výleta, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4126 divákov



Trenčín: Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Bohunický, Frühauf, Kovář, Niko, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – M. Hecl, Ölvecký, Bartovič – Pardavý ml., Bližňák, T. Varga – Špankovič, J. Švec, D. Hudec



Nitra: Šimboch – Rácz, Mezei, Morrison, Rais, Pupák, A.Sloboda, Korím, J.Šiška – Blackwater, M.Slovák, Lantoši – Buček, Kerbashian, Scheidl – B.Rapáč, Bortňák, Richard – Majdan, Čaládi, Hrušík







HK Poprad - HC Košice 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)



Góly: 4. Koyš (Salija, Abdul), 7. Takáč (Brejčák, Mlynarovič) - 22. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Haščák), 46. Hričina (Netík, Žitný), 50. Kafka (Klíma), 53. Haščák (Pulli, Žitný). Rozhodovali: Kókai (Maď.), Novák – Gegáň, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 7:8, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, 1906 divákov



Poprad: Gračnar - Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Takáč, Mlynarovič, Václav – Abdul, Zagrapan, Koyš – Svitana, Heizer, Bondra – Belluš, Paukovček, Macík Košice: Škorvánek (32. Habal) – Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák – Nagy, Brophey, Haščák – Kafka, Suja, Netík – Šoltés, Galamboš, Spilar – Žitný, Klíma, Hričina







MHK 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)



Góly: 12. Nemec (Uhrík, Žiak), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. Uram (tr. strieľanie) - 31. Langkow. Rozhodovali: Jonák, Kalina - Durmis, Kacej, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše: Mezovský 10 min za údery - Garát 10 min za údery, Burt 10 min za napadnutie rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, 328 divákov.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Horváth, Fereta, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Nechaj, Richard Huna, Róbert Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Lištiak, Uhrík, Žiak



MAC Budapešť: Rajna – Pozsgai, Macaulay, Burt, Garát, Vokla, Dudás – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, Terbócs, Szabad – Majoross, Kreisz, Szigeti







HC'05 iClinic Banská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 7. Selleck (Asselin, Sloboda), 38. Asselin (Sellect, Faille) - 43. Hvila. Rozhodovali: Babic, Snášel - Šoltés, Soltész, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2344 divákov



Banská Bystrica: Baroš - Marshall, Miller, Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Török, Higgs, Sýkora - Gabor, Češík, Kabáč - Lichanec, Buc, Bartánus



Žilina: Mikoláš - Kučný, Bagin, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej - Milý, Podešva, Barta - Rud. Huna, Surovka, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Hrazdíra, Rehák, Danielčák







MHC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)



Góly: 12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (Hruška, Andersons) – 25. Petráš (Růžička, Drgoň), 34. Šišovský (Růžička, Lušňák), 55. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár, Chovan). Rozhodovali: Baluška, Goga - Synek J. Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2165 divákov



Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, Novák, Henderson, Hatala - Pospíšil, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Nejezchleb, Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, Bajtek



Zvolen: Skapski - Ulrych, Vandane, Růžička, Zeleňák, Pöyhönen, Drgoň, Dubina – Handlovský, Špirko, Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, Andrisík







DVTK Jégesmedvék Miškovec - HC 07 Detva 5:4 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0)



Góly: 10. Pance (Vas, Somogyi), 16. Pance (Somogyi, Vas), 49. Magosi (Loiseau, Láda), 60. Loiseau (Pance, Kulmala), 64. Magosi (Milam, Loiseau) - 5. Jakuceňa (Puliš, Kuklev), 29. Surový (F. Fekiač, Žilka), 42. Mat. Chovan (Tibenský, Sládok), 60. Hraško (Sládok). Rozhodovali: Lokšík, Orolin - Frimmel, Bogdaň, vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše: Somogyi 5+DKZ za hrubosť, Vas 5+DKZ za faul kolenom - Kuklev 5+DKZ za hrubosť, Ščurko 10+20 min osobný trest, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 985 divákov.



DVTK Jégesmedvék Miškovec: Adorján – Slovák, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda, Rusk - Magosi, Galanisz, Miskolczi - Kulmala, Vas, Pance - Harrison, Loiseau, Somogyi - Vincze, Hajós, Ritó



HC 07 Detva: Petrík – Kuklev, Mar. Chovan, Hraško, Sládok, Šimon, F. Fekiač, Gachulinec, Hedera - Ščurko, Jakuceňa, Puliš - Mat. Chovan, Valent, Tibenský - Žilk, Murček, Surový - Král, V. Fekiač, Ďaloga







Tabuľka:



1. Zvolen 17 12 2 2 1 72:33 42



2. Košice 17 13 0 1 3 62:31 40



3. Nové Zámky 17 10 1 1 5 46:35 33



4. Bystrica 17 9 1 3 4 46:42 32



5. Trenčín 17 9 2 0 6 46:34 31



6. Poprad 17 9 2 0 6 47:37 31



7. Nitra 17 7 2 1 7 52:44 26



8. L. Mikuláš 18 6 2 1 9 47:49 23



9. Detva 18 6 1 2 9 45:59 22



10. Žilina 18 5 2 0 11 52:67 19



11. MAC 17 4 1 3 9 40:53 17



12. DVTK 17 4 1 3 9 43:63 17



13. SR20 15 0 0 0 15 22:73 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen pokračujú na víťaznej vlne. V piatkovom zápase 16. kola Tipsport Ligy dosiahli už jedenásty triumf za sebou, keď zdolali tretie Nové Zámky na ich pôde 4:2.Zvolenčania si tak na čele tabuľky udržali dvojbodový náskok pred druhými Košičanmi. Tí v piatok vyhrali v derby s Popradom na jeho ľade 5:2.Štvrtá Banská Bystrica zvíťazila doma nad desiatym MsHK DOXXbet Žilina tesne 2:1, piata Dukla Trenčín si rovnakým výsledkom poradila doma s HK Nitra. Pre Corgoňov to bola už tretia prehra v sérii. Už štvrtú zaznamenala Detva, ktorá prehrala s DVTK Jégesmedvék Miškovec 4:5 po predĺžení. Maďarský nováčik tak ukončil osemzápasovú sériu prehier.Naopak, tretie víťazstvo za sebou si pripísali hráči MHK 32 Liptovský Mikuláš, ktorí zdolali druhý maďarský klub MAC Budapešť 4:1.4:1 (2:0, 0:1, 2:0)V úvode stretnutia si zahrali oba tímy presilovky, trochu nebezpečnejší boli hostia, hlavne Brown, ktorý z dobrej pozície vystrelil, no Kislicyn bol pozorný. Domáci brankár uspel v mikrosúboji s americkým centrom aj v 10. minúte. Potom už prišli šance domácich, ktorí premenili hneď prvú na gól. V 12. minúte sa po vhadzovaní dostal k puku Nemec a delovkou od modrej otvoril skóre - 1:0. O minútu neskôr mohol zvýšiť v úniku Sukeľ, ale neuspel. V 16. minúte už pridal druhý gól Nechaj po samostatnej akcii - 2:0.Úvod druhého dejstva patril hosťujúcim hráčom aj vďaka dvom presilovkám. Vôbec sa im však nedarilo a Kislicyn bol takmer bez práce. Naopak, Liptáci mohli pridať tretí gól v početnej výhode v polovici zápasu, ale Piatkovi blafák pred bránkou nevyšiel. Krátko na to sa už presadili aj hostia. Langkow ušiel obrane Liptákov a samostatný nájazd premenil na kontaktný gól - 2:1. V ďalších minútach to na ľade dosť iskrilo a traja hráči dostali osobné tresty.Aj do tretej časti vstúpil lepšie nováčik. V 46. minúte mali hostia ideálnu šancu na otočenie zápasu pri štvorminútovej presilovke, dokázali sa usadiť v pásme, no šance si nevypracovali a so strelami z diaľky si Kislicyn bez väčších problémov poradil. V 54. minúte pridal Fereta tretí gól a v 58. uzavrel skóre z trestného strieľania Uram - 4:1.2:5 (2:0, 0:2, 0:3)4. Koyš (Salija, Abdul), 7. Takáč (Brejčák, Mlynarovič) - 22. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Haščák), 46. Hričina (Netík, Žitný), 50. Kafka (Klíma), 53. Haščák (Pulli, Žitný). Rozhodovali: Kókai (Maď.), Novák – Gegáň, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 7:8, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, 1906 divákov.Gračnar - Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Takáč, Mlynarovič, Václav – Abdul, Zagrapan, Koyš – Svitana, Heizer, Bondra – Belluš, Paukovček, Macík Košice: Škorvánek (32. Habal) – Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák – Nagy, Brophey, Haščák – Kafka, Suja, Netík – Šoltés, Galamboš, Spilar – Žitný, Klíma, Hričina.Východoslovenské derby medzi Popradom a Košicami začali lepšie domáci. Tí už v 4. minúte viedli 1:0. Puk do pásma zaviezol Abdul, jeho prihrávku najprv netrafil Salija, ale puk prepadol k osamotenému Koyšovi, ktorý sa nemýlil. Na opačnej strane sa sám pred Gračnarom ocitol Hričina, ale jeho blafák sa gólom neskončil. Skvelý nástup "kamzíkov" do zápasu preto pokračoval ďalej. V 7. minúte našiel Brejčák spoza bránky voľného Takáča medzi kruhmi a Škorvánek nemal šancu - 2:0. Košičania sa v 14. minúte postupne vyfaulovali do trojice, ale viac ako minútovú presilovku 5 na 3 zahral Poprad napriek častým streleckým pokusom veľmi zle. Domáci mali výhodu presilovej hry aj v úvode druhej časti hry. V nej Gračnarovu rozohrávku zachytil Tomáš Klíma, ktorý svoje sóle zakončil blafákom pomedzi betóny brankára Popradu - 2:1. V 26. minúte sa do úniku predieral Paukovček, jeho strelu zastavila konštrukcia bránky. O pár sekúnd mal veľkú šancu jeho spoluhráč Heizer. Ten síce v útočnom pásme zachytil puk z hokejky Škorvánka, ale opustenú bránku Košíc minul. V 32. minúte poslal Paukovček golfovým úderom zo vzduchu puk do masky brankára Košíc, ktorý pre zranenie hlavy v zápase predčasne skončil. Na jeho miesto sa postavil Habal a vzápätí čelil ďalšej popradskej presilovke o dvoch hráčov. Domáca lavička si dokonca vzala oddychový čas, ale na nízkej efektivite presilových hier Popradu to nič nezmenilo. Hostia sa početnej výhode súpera poľahky ubránili. V závere druhého dejstva si dvojminútovú výhodu o dvoch hráčov vybojovali "oceliari", keď Popradčania dvakrát faulovali aginého Ladislava Nagya, ktorý sa dokonca ocitol v gólovej šanci pred Gračnarom. Ponúknutú šancu hostia zúžitkovali po peknej akcii legionárom Bropheym a v Poprade sa začínalo od znova. V úvode tretej tretiny pohrozili domáci. Najprv pred Habalom neuspela dvojica Bondra-Paukovček a po nich ani Belluš. Stret Pulliho s Václavom posúdili rozhodcovia ako faul domáceho útočníka. Presilovku hostí vzápätí vyhodením puku za plexisklo vo vlastnom obrannom pásme umocnil Kozák a hostia hrali takmer dve minúty 5 na 3. V početnej výhode o dvoch hráčov tečoval Netíkovu strelu Hričina a Košice tak po prvý raz v zápase vyhrávali - 2:3. Popradčania preto otvorili hru a smerom do útoku viac riskovali. Diery v ich defenzíve však "oceliari" dokonale zúžitkovali. Najprv unikla dvojica Klíma a Kafka a druhý menovaný sa parádne trafil do hornej časti Gračnarovej bránky. Dvojgólové vedenie Košíc poistil vo vlastnom oslabení v 53. minúte Haščák, ktorý svoje sólo od polky ihriska zakončil nechytateľnou strelou nad lapačku popradského brankára - 2:5. Domáci už do konca stretnutia s nepriaznivým výsledkom nepohli.HLASY:Roman Stantien, tréner HK Poprad: "Ja by som to zhodnotil, že sa potvrdilo pravidlo, že viesť 2:0 je najhoršie vedenie. Hrá sa o to, kto dá ten tretí gól, ale dali ho Košice. Tiež rozhodli aj presilovky, tie sme hrali zase zle. Košice si potom počkali aj na kontry a nás za naše chyby potrestali."2:1 (1:0, 1:0, 0:1)7. Selleck (Asselin, Sloboda), 38. Asselin (Sellect, Faille) - 43. Hvila. Rozhodovali Babic, Snášel - Šoltés, Soltész, vylúčení 5:4, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 2344 divákov.Baroš - Marshall, Miller, Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Török, Higgs, Sýkora - Gabor, Češík, Kabáč - Lichanec, Buc, BartánusMikoláš - Kučný, Bagin, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej - Milý, Podešva, Barta - Rud. Huna, Surovka, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Hrazdíra, Rehák, DanielčákPre domáceho favorita bol stav po prvej tretine priaznivý. Viedol o gól, aj keď na ľade väčšiu prevahu nemal. Stačilo však, aby sa v 7. minúte Selleck po dvojminútovom treste zapojil do hry a jeho neveľmi prudká strela skončila v bránke. Žilinčanom nechýbala odvaha na ofenzívu, v 6. minúte Bárta mohol pri troche šťastia otvoriť v presilovke skóre a v 15. minúte to bol opäť Bárta, ktorý znovu v početnej prevahe namieril z voleja vedľa.V 2. tretine z hokejovej krásy ubrali oba tímy, do zakončenia sa dostávali len málokedy a šance si nevypracovali. V 30. minúte Higgs a v 34. Bartánus pri solídnych príležitostiach zlyhali, no v 38. minúte Asselin na dvakrát prekonal Mikoláša v bránke. Hosťujúci 'vlci' príliš nehrýzli a brankára Baroša len zriedkadedy prinútili k dôslednejšiemu zákroku.Tretiu tretinu poznačil nečakaný gól Hvilu v 43. minúte, presadil sa zblízka, vniesol do zápasu viac drámy a Žilinčanov povzbudil. V 49. minúte hosťujúci Beránek brankára Baroša dosť rozpohyboval, vzápätí Faille na druhej strane nemieril presne a aj Miller len potvrdil, že so zakončením mali 'barani' problémy. V 53. minúte spálil tutovku na vyrovnanie Hvila a bola to jedna z najväčších premárnených možností, ktorá mohla výrazne ovplyvniť zápas. Počas 50-sekundovej power play už Žilinčania nič účinné nevymysleli a napriek bojovnému výkonu zostali bez bodu.Dan Ceman, tréner B. Bystrice:Pavel Paukovček, tréner Žiliny:Marek Bartánus, útočník B. Bystrice:Lukáš Hvila, strelec jediného gólu Žiliny:2:1 (0:0, 1:0, 1:1)36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) – 48. Blackwater (Rácz). Rozhodovali: Štefík, Müllner – Valo, Výleta, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4126 divákov.Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Bohunický, Frühauf, Kovář, Niko, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – M. Hecl, Ölvecký, Bartovič – Pardavý ml., Bližňák, T. Varga – Špankovič, J. Švec, D. HudecŠimboch – Rácz, Mezei, Morrison, Rais, Pupák, A.Sloboda, Korím, J.Šiška – Blackwater, M.Slovák, Lantoši – Buček, Kerbashian, Scheidl – B.Rapáč, Bortňák, Richard – Majdan, Čaládi, HrušíkV Trenčíne sa hral od úvodných sekúnd ofenzívny hokej. Už v 2. minúte Heclovu strelu vyrazil Šimboch pred Bartoviča, no ten trafil iba dobre postaveného brankára Nitry. Duklu do ďalšej ofenzívy naštartovala presilová hra. V 7. minúte Luža vystrelil, ale Šimbocha neprekonal. O tri minúty neskôr sa puk v druhej presilovke odrazil pred Bližňáka. Gólman corgoňov sa opäť vyznamenal, keď puk skryl v lapačke. Ten istý hráč neuspel ani v 16. minúte, keď z brejkovej situácie nedokázal dostať puk do siete.Úvod prostrednej tretiny patril hosťom. Tí dokázali vyhrávať súboje v strednom pásme, no vážnejšie príležitosti si nevypracovali. Až v 25. minúte po drážke dvoch trenčianskych hráčov dostal puk pred bránkou voľný Buček. Valent si však dobre pokryl bránku. Na opačnej strane zakončil pri brejku 3 na 2 Švec, hoci mohol puk posunúť lepšie postavenému Bohunickému. V polovici zápasu sa Nitre núkala šanca otvoriť skóre stretnutia. V presilovej hre viackrát zavreli Trenčanov pred Valentom, no ten pri zakončení Lantošiho, Mezeia i následnom nahodení svoj tím podržal. V závere 32. minúty šiel v oslabení od polovice klziska sám na bránku Rapáč, no neuspel. Čakanie na gól pretrhol v 36. minúte Holenda. Nahodil puk od modrej čiary a ten sa poodrážal za Šimbochov chrbát. Posledným, kto sa ho dotkol, bol Bartovič. O dve minúty z ťažkého uhla bekhendom neprepasíroval puk do bránky Varga.V 44. minúte mohol dorovnať skóre Buček. Rozhýbal Valenta, ale puk za jeho chrbát nezasunul. O minútu neskôr na opačnej strane strelu Denisa Hudeca vytlačil Šimboch ramenom. V tých chvíľach sa hral výborný hokej, čo ocenili oba fanúšikovské tábory. V 48. minúte Dukla využila presilovú hru, v ktorej poriadne vytrápila súpera. Až Sojčík strelou z uhla poslal puk do odkrytej časti bránky. Inak skvelý Šimboch bol v tej chvíli bez šance. Domáci sa z dvojgólového vedenia tešili iba pár sekúnd. Blackwater zostal nepokrytý pri žŕdke a strelou do horných poschodí brány vrátil corgoňom šancu na body. Kľud na domáceho hokejky mohol priniesť Sojčík. V dobrej pozícii v oslabení mu však puk skĺzol z čepele a nezakončil dôrazne. V dramatickom závere už gól napadol.Peter Oremus, tréner Trenčína:Antonín Stavjaňa, tréner Nitry:2:4 (1:0, 0:2, 1:2)12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (Hruška, Andersons) – 25. Petráš (Růžička, Drgoň), 34. Šišovský (Růžička, Lušňák), 55. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár, Chovan). Rozhodovali: Baluška, Goga - Synek J. Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2165 divákov.Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, Novák, Henderson, Hatala - Pospíšil, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Nejezchleb, Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, BajtekSkapski - Ulrych, Vandane, Růžička, Zeleňák, Pöyhönen, Drgoň, Dubina – Handlovský, Špirko, Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, AndrisíkPrvú vyloženú príležitosť v stretnutí tretieho tímu ligy s lídrom spálil vo 4. minúte domáci Hruška, ktorý poslal puk len do hrude súperovho brankára. Na druhej strane nezakončil z prvej Zuzin a niekoľko okamihov neskôr neuspel s tečom ani Petráš. V prvej tretine sa hral rýchly hokej, útoky sa prelievali zo strany na stranu. V 11. minúte mali Novozámčania možnosť hrať presilovku. Tú sa im aj podarilo využiť, keď z ľavej strany umiestnil puk do siete Ordzovenský.Obe mužstvá pokračovali v bojovnom výkone aj v druhom dejstve. Už po piatich minútach sa Zvolen dočkal vyrovnania, keď dorážkou vlastnej strely uspel Petráš. Zvýšiť zvolenské vedenie mohol Patrik Halama, ale jeho bekhend smeroval len do Košarišťana. Zvolenčania pokračovali v nebezpečnom obliehaní domácej brány. Marco Halama ešte proti Košarišťanovi neuspel, no Šišovský už namieril presne do pravého horného rohu jeho brány. Vzápätí mohol vyrovnať Jurík, ale puk netrafil ideálne.V treťom dejstve sa ako prví presadili domáci hokejisti – v 46. minúte vyrovnal v presilovke svojím prvým tipsportligovým gólom kanadský obranca Kudla. Zvolenčania sa odmietali zmieriť s deľbou bodov, rovnako tak domáci. Hlavne Štrauchova príležitosť v 53. minúte volala po góle. Päť minút pred koncom predsa len strhli Zvolenčania definitívne vedenie na svoju stranu, čo 3 minúty pred koncom potvrdil gólom Zuzin. Hostia tak z Nových Zámkov odišli s plným bodovým ziskom a upevnili si miesto na špici ligovej tabuľky.Jerguš Bača, asistent trénera Nových Zámkov:Andrej Podkonický, tréner Zvolena:5:4 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0)10. Pance (Vas, Somogyi), 16. Pance (Somogyi, Vas), 49. Magosi (Loiseau, Láda), 60. Loiseau (Pance, Kulmala), 64. Magosi (Milam, Loiseau) - 5. Jakuceňa (Puliš, Kuklev), 29. Surový (F. Fekiač, Žilka), 42. Mat. Chovan (Tibenský, Sládok), 60. Hraško (Sládok). Rozhodovali: Lokšík, Orolin - Frimmel, Bogdaň, vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše: Somogyi 5+DKZ za hrubosť, Vas 5+DKZ za faul kolenom - Kuklev 5+DKZ za hrubosť, Ščurko 10+20 min osobný trest, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 985 divákov.Adorján – Slovák, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda, Rusk - Magosi, Galanisz, Miskolczi - Kulmala, Vas, Pance - Harrison, Loiseau, Somogyi - Vincze, Hajós, RitóPetrík – Kuklev, Mar. Chovan, Hraško, Sládok, Šimon, F. Fekiač, Gachulinec, Hedera - Ščurko, Jakuceňa, Puliš - Mat. Chovan, Valent, Tibenský - Žilk, Murček, Surový - Král, V. Fekiač, ĎalogaDetva mala výborný vstup do zápasu, keď už v 5. minúte využila svoju prvú početnú výhodu. Skóre otvoril center prvého útoku Jakuceňa - 0:1. Potom však prebrali taktovku hry domáci, ktorí boli častejšie pred bránkou Petríka, vypracovali si šance aj tlak a v 10. minúte vyrovnali. Presnou strelou sa predviedol Pance. Slovinský krídelník v 16. minúte pridal druhý gól, keď v presilovke zužitkoval prihrávku Somogyiho - 2:1.V druhom dejstve bola hra vyrovnaná a oba tímy si dávali väčší pozor na defenzívu. V 24. minúte mal dobrú možnosť Kuklev, ale netrafil bránku. V 29. minúte sa hosťom už podarilo vyrovnať zásluhou Surového - 2:2. V ďalších minútach si oba tímy vypracovali niekoľko dobrých šancí, brankári mali prácu najmä so strelami Ščurka a na druhej strane Crawforda, ale góly už nepadli. V závere tretiny išli Somogyi s Kuklevom po šarvátke predčasne pod sprchy.V 42. minúte poslal hostí do tesného vedenia Matúš Chovan. Následne však išli v krátkom slede na trestnú Gachulinec a Martin Chovan a druhé vylúčenie už Miškovec potrestal. V 49. minúte vyrovnal Magosi. V poslednej minúte najprv poslal Detvu do vedenia Hraško, no 35 sekúnd pred koncom sa podarilo vyrovnať Loiseauovi a duel pokračoval v predĺžení. V ňom rozhodol o triumfe domácich 5:4 Magosi. DVTK tak ukončilo osemzápasovú sériu prehier.