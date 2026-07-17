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17. júla 2026

Tipsport vypísal prvé kurzy na voľby na primátora Bratislavy. Kto je v očiach bookmakerov jasným víťazom?


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti Komunálne voľby Primátor Bratislavy Stávková spoločnosť

Predvolebný boj v najbližších týždňoch môže ešte do určitej miery zmeniť nálady voličov. Stávková spoločnosť Tipsport ako ...



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gettyimages 857388110 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Predvolebný boj v najbližších týždňoch môže ešte do určitej miery zmeniť nálady voličov.


Stávková spoločnosť Tipsport ako prvá na Slovensku vypísala kurzovú ponuku na tohtoročné komunálne voľby, konkrétne na primátora Bratislavy. Úvodné prognózy predpokladajú, že Matúš Vallo sa stane primátorom hlavného mesta aj do tretice. Post primátora je jednou z najprestížnejších funkcií v rámci volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa budú konať 24. októbra.

Kurzy na kandidátov


Tri mesiace pred voľbami favorizujú bookmakeri Tipsportu úradujúceho bratislavského primátora Matúša Valla. Kurz na neho je aktuálne 1,05:1. „Najväčším Vallovým vyzývateľom je momentálne Jozef Ráž. Na súčasného ministra dopravy je vypísaný kurz 7:1. Tretí najnižší kurz evidujeme na Martina Winklera v pomere 9:1,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.

O post primátorky Bratislay má záujem aj dvojica žien. Konkrétne ide o predsedníčku Pirátskej strany Zuzanu Šubovú, ktorá má aktuálny kurz 13:1 a dlhoročnú starostku Karlovej Vsi Danu Čahojovú s kurzom 15:1. Obe by podľa prognóz bookmakerov nemali výraznejšie zasiahnuť do boja o víťazstvo. Ešte menšie šance sa dávajú dvojici Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci, na ktorých je zhodne vypísaný kurz 25:1.

Predvolebný boj môže ešte zmeniť nálady voličov


Predvolebný boj v najbližších týždňoch môže ešte do určitej miery zmeniť nálady voličov. „Určité pohyby kurzov nastanú, ak by Zuzana Šubová a Dana Čahojová vyjadrili podporu Martinovi Winklerovi. Tento kandidát sa o to prirodzene usiluje, keďže sa chce etablovať do role hlavného vyzývateľa súčasného primátora. Predvolebná situácia v Bratislave je však taká, že ak by Matúš Vallo svoj post neobhájil, išlo by o veľké prekvapenie,“ doplnil vedúci bookmakerov Tipsportu a odborník na politické stávky Pavol Boško.


Zdroj: SITA.sk - Tipsport vypísal prvé kurzy na voľby na primátora Bratislavy. Kto je v očiach bookmakerov jasným víťazom? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Kandidáti Komunálne voľby Primátor Bratislavy Stávková spoločnosť
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