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17. júla 2026
Hlavný obžalovaný v kauze gangu „sereďania“ dostal doživotný trest, voči rozsudku sa odvolal
Tagy: Doživotie Sereďania Súdny proces
„Peter T. si vypočul doživotie, no padol aj ďalší vysoký trest - 21 rokov pre Martina K. Rozsudky však nie sú právoplatné." V kauze zločineckej skupiny známej ako „
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17.7.2026 (SITA.sk) - „Peter T. si vypočul doživotie, no padol aj ďalší vysoký trest – 21 rokov pre Martina K. Rozsudky však nie sú právoplatné."
V kauze zločineckej skupiny známej ako „sereďania“ dostal hlavný obžalovaný Peter T. najvyšší možný trest odňatia slobody, teda doživotie. Ako informovala televízia Markíza na portáli tnlive.sk, rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vo štvrtok 16. júla. Gangu podľa televízie pripisujú kradnutie kamiónov, ublíženie na zdraví, ale aj úkladnú vraždu podnikateľa zo Šale Alojza Bórika pred osemnástimi rokmi.
„Peter T. si vypočul doživotie, no padol aj ďalší vysoký trest – 21 rokov pre Martina K. Rozsudky však nie sú právoplatné. Obžalovaní aj ich obhajcovia totiž podali odvolanie. Vec tak bude predložená na najvyšší súd,“ uviedla Markíza. Doplnila, že okrem tohto procesu obaja muži čelia ešte ďalším obvineniam, a to z iných vrážd a z vytrhávania bankomatov.
Zdroj: SITA.sk - Hlavný obžalovaný v kauze gangu „sereďania“ dostal doživotný trest, voči rozsudku sa odvolal © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze zločineckej skupiny známej ako „sereďania“ dostal hlavný obžalovaný Peter T. najvyšší možný trest odňatia slobody, teda doživotie. Ako informovala televízia Markíza na portáli tnlive.sk, rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vo štvrtok 16. júla. Gangu podľa televízie pripisujú kradnutie kamiónov, ublíženie na zdraví, ale aj úkladnú vraždu podnikateľa zo Šale Alojza Bórika pred osemnástimi rokmi.
„Peter T. si vypočul doživotie, no padol aj ďalší vysoký trest – 21 rokov pre Martina K. Rozsudky však nie sú právoplatné. Obžalovaní aj ich obhajcovia totiž podali odvolanie. Vec tak bude predložená na najvyšší súd,“ uviedla Markíza. Doplnila, že okrem tohto procesu obaja muži čelia ešte ďalším obvineniam, a to z iných vrážd a z vytrhávania bankomatov.
Zdroj: SITA.sk - Hlavný obžalovaný v kauze gangu „sereďania“ dostal doživotný trest, voči rozsudku sa odvolal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Doživotie Sereďania Súdny proces
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