Tipy a triky na poriadnu stanovačku

Všetky tieto aspekty nepochybne prispievajú k tvorbe úžasného prostredia, v ktorom by ste mali stráviť pár slnečných dní a teplejších nocí. Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom pandémie, sú práve úniky do prírody jedným z najbezpečnejších a najzaujímavejších spôsobov, ako tráviť voľný čas. Preto neváhajte, pobaľte svoju rodinu a spoločne sa vydajte na rekreačnú turistiku (pokiaľ to práve nariadenia nezakazujú), ktorú si môžete v konečnom dôsledku ozvláštniť poriadne chutnou opekačkou či dobrodružnou stanovačkou.

Samozrejme si nezabudnite nabaliť jedlo a vodu, vhodné oblečenie, nástroj na založenie ohňa, ďalekohľad sa tiež môže hodiť, vzhľadom na pomerne vysokú koncentráciu divokej zveri v našich lesoch, nožík a okrem toho vám nemôže chýbať stan. To je aspoň tá základná výbava, s ktorou sa stretnete pri bežnom výlete do prírody. Cieľom tohto článku je vám sprostredkovať rôzne tipy, ako sa pripraviť na poriadnu stanovačku, čo si pripraviť a vziať, aby ste z nej vyťažili maximum!

Teplo je dôležité

Práve vo večerných a nočných hodinách sú najväčším problémom nízke teploty - my však pre vás máme skvelé riešenia! Jedným z nich je si vypchať suchým oblečením spodnú časť vášho spacieho vaku. Vďaka tomu ostanú vaše nohy teplé a keď vám nie je zima na nohy, telo ako také sa cíti oveľa teplejšie.

Druhým tipom je uschovať oblečenie, ktoré plánujete nosiť v nasledujúci deň do vášho cestovného vaku a spoločne s ním sa prikryť a spať. Oblečenie sa vám počas noci zahreje a na druhý deň sa môžete vybrať na cestu v príjemnom a teplom šatstve.

Detské hračky? Nie tak rýchlo!

Asi mnohých z vás prekvapí, že práve rôzne detské hračky, sú súčasne skvelými pomôckami pre pobyt v prírode. Jednou z nich je také frisbee, teda lietajúci tanier, ktorý je možné prvoplánovo využiť na zábavné aktivity a zároveň ho môžete použiť ako tradičný tanier na pripravený pokrm.

Druhou, menej konvenčnou hračkou pre deti sú takzvané penové puzzle, ktoré môžete jednoducho uložiť do vášho vaku a pritom sú zároveň veľmi ľahké. Využiť ich môžete ako podsedák namiesto sedenia na mokrej rosnatej tráve a zároveň v noci ako mäkký provizórny matrac, ktorý vám sprostredkuje pohodlnejší spánok.