Prvá pomoc plus podľa schémy 3B dostala zelenú, zatvorené prevádzky môžu dostať až 810 eur na zamestnanca

Až 810 eur na jedného zamestnanca

Zamestnanci môžu byť prítomní v práci

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zatvorené prevádzky budú môcť za december tohto roka čerpať Prvú pomoc plus podľa schémy 3B. Ide o pomoc určenú pre zamestnávateľov s najviac 49 zamestnancami, ktorým klesli tržby najmenej o 40 percent.Suma finančnej pomoci bude vo výške 450 eur až 810 eur na jedného zamestnanca podľa výšky poklesu tržieb. Celková výška finančnej pomoci dosiahne za december približne 24,1 milióna eur. V stredu o tom s pripomienkou rozhodla vláda.Ak zatvorenej prevádzke klesnú tržby od 40 do 60 percent, pomoc bude v sume 450 eur na jedného zamestnanca. V prípade poklesu tržieb od 60 do 80 percent finančný príspevok na jedného zamestnanca dosiahne 630 eur a ak tržby zatvorenej prevádzky klesnú o 80 a viac percent, pomoc od štátu dosiahne 810 eur na jedného zamestnanca.Pri čerpaní pomoci podľa schémy 3B pritom zamestnanci môžu byť prítomní v práci, nemusia byť doma "na prekážkach".„Vzhľadom na negatívny vývoj epidemickej situácie na Slovensku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a opätovným vyhlásením núdzového stavu považujeme za dôležité pokračovať aj naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutým mimoriadnou situáciou," uviedlo v materiáli ministerstvo práce a sociálnych vecí.Aktuálna epidemická situácia má podľa rezortu práce najvýraznejší vplyv na udržanie zamestnanosti a ekonomickej aktivity najmä v sektore gastro, hotelierstvo a služby.