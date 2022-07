Tipy na jednoduché minimalistické riešenia v byte

Minimalizmus ako dizajn, ktorý preferuje jednoduché tvary nábytku, úzku škálu neutrálnych farieb a minimum dekorácií, alebo minimalizmus ako zjednodušenie každodenného života v domácnosti vďaka minimálnemu množstvu vecí a neporiadku.

Dnes sa spoločne zameriame na oba prvky súčasne. Najskôr si však pripomeňme výhody minimalistického bývania:

Jednoduchšie upratovanie - veľa vecí znamená veľa upratovania. Viac nábytku a dekorácií vyžaduje viac utierania prachu. Viac riadu znamená viac hromadenia špinavého riadu, a tak ďalej.

Minimalizmus ponúka skvelé riešenia pre náš každodenný život. Inšpiruje vás niektoré z nich?

1. Minimum nábytku

Minimalistická izba obsahuje iba pár kúskov funkčného nábytku. Napríklad, v obývačke je len sedačka, kreslo, stolík a ak si to prajete, televízia na jednoduchej televíznej skrinke. Určite tu nenájdete sekretár s desiatkami pohárov a krištáľových mís, ktoré je potrebné neustále oprašovať. Minimalistický nábytok je často biely, čierny alebo v odtieňoch dreva. Pre výhodnejšie nakupovanie nájdete tu zľavový kód na Sconto nábytok, vďaka čomu nakúpite nadčasové kúsky nábytku výhodne.

2. Nenápadné úložné priestory

Veci máme radi poruke, ale čím viac je ich vyložených na horizontálnych povrchoch alebo na podlahe, tým chaotickejšie miestnosť pôsobí. V kuchyni môžete využívať hriankovač, kávovar, mikrovlnku, varnú kanvicu, filtračnú kanvicu, toaster, ale mať ich všetky vyložené na linke spolu so škatuľkou na čaje, bylinkami a misou ovocia - to je chaos už iba keď to čítate. Nájdite im miesto v skrinkách, aby boli ľahko dostupné.

Podobne je to v spálni. Mala by jej kraľovať posteľ a ideálne vstavaná skriňa. Ale vy a vaše deti máte určite desiatky drobností, ktoré zdanlivo nemáte kam odložiť. Využite každý centimeter a nenápadne ich schovajte do šuflíkov pod posteľ. Jednoducho sa vysúvajú a môže v nich byť všeličo, od kreatívneho materiálu, cez sezónne oblečenie až po zbierku komixov alebo hračky.

3. Kvalita je viac ako kvantita

Namiesto toho, aby ste mali doma veľa vecí, minimalizmus preferuje iba niekoľko naozaj kvalitných kúskov, ktoré máte radi a často ich používate. Nemá zmysel skladovať zbierku hrnčekov s obitými uškami, stovky kníh, ktoré nečítate, alebo nábytok, ktorý ste podedili a iba zaberá miesto. Investujte napríklad do kúskov z masívneho dreva, vydržia vám celé desaťročia.

4. Menej dekorácií s väčším významom

Domov bez dekorácií pôsobí nudne a sterilne. Nie ste v nemocnici, tak si ho zútulnite obľúbenými prvkami. Ak máte radi kvety, doprajte si ich na stolíku v peknej jednoduchej váze. Namiesto desiatok malých fotografií si dajte vytlačiť jednu veľkú rodinnú a urobte z nej stredobod pozornosti. Nebudete musieť oprašovať desiatky sošiek, namiesto toho si radšej doprajte pohodlné kreslo pri okne, kde budete môcť pozorovať ľudí a prírodu.

A ešte jeden tip - milujeme knihy a naše deti milujú hračky. Knižnica však vyzerá skvelo s úložnými košíkmi v spodných poličkách, kde odložíte všetky veci, ktoré by inak pôsobili ako vizuálny chaos. Pohodlne tam uskladníte aj DVD, CD, alebo spoločenské hry. Cieľom nie je odstrániť z domu zábavu, iba ju uskladniť tak, aby priestor pôsobil pokojne a hramonicky.