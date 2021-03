TIS sa ospravedlnila za informáciu o Matovičovej dotácii pre obec, kde je starostkou matka bratov Pčolinských

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.3.2021 - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) sa ospravedlnila za status z pondelka 22. marca. V ňom skonštatovala, že 15-tisíc eur z rezervy predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) putovalo v minulom roku do zemplínskej obce Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou), kde je starostkou Marcela Pčolinská, matka bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského a poslanca Sme rodina Petra Pčolinského.Úrad vlády SR v pondelok na informáciu TIS reagoval s tým, že o dotácii pre obec rozhodol ešte predchádzajúci premiér Peter Pellegrini (Hlas-SD).„Formálne bola naša informácia pravdivá (zmluvu obci podpísal koncom novembra šéf úradu súčasnej vlády Július Jakab), ale kontext je chybný. Včera úrad ukázal rozhodnutie, podľa ktorého bola dotácia schválená (no zmluvne neuzavretá) už v roku 2019 Petrom Pellegrinim,“ podotkla v utorok TIS. Mimovládka vysvetlila, že okolnosti zmluvy zisťovala u Jakaba pred týždňom, no odpoveď nedostala ani po šiestich dňoch.„V každom prípade by ale nemal zaniknúť ten hlavný problém - používanie rezervy premiéra bez pravidiel. Na rozdiel od iných dotačných schém je prideľovanie peňazí z tejto rezervy doteraz nekontrolovateľné, nemá jasné kritériá, uzávierku či klasickú formu súťaže, a tým pádom je ľahko politicky zneužiteľné,“ pokračovala TIS. Zákon limituje rezervu na krízové stavy a podľa TIS neexistuje dobrá odpoveď, prečo sa Pellegrini rozhodol poslať peniaze Nižnému Hrabovcu a nie nejakej inej obci.