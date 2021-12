Tisíc ton pomoci, hlási najväčšia potravinová zbierka na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Lidl so svojimi zákazníkmi venoval núdznym 1000 ton potravín v hodnote viac ako milión eur.V náročných časoch je obzvlášť dôležité pamätať na núdznych a pomôcť im preklenúť ťažké životné situácie. Jedným z dôsledkov pandémie je, že mnoho ľudí sa dostalo do existenčných problémov. Často im chýba to najzákladnejšie – potraviny. Aby bola pomoc efektívna, musí byť pravidelná a dlhodobá. Lidl sa preto na jeseň 2020 rozhodol spustiť potravinovú zbierku " Podeľ sa a pomôž ", ktorá prebieha trvalo a vo všetkých predajniach diskontu. Priebežná bilancia je úžasná – 1000 ton potravín v hodnote viac ako 1 000 000 € a pravidelná pomoc pre tisíce ľudí! Od spustenia projektu na jeseň 2020 získalo vďaka projektu Lidla potrebnú pomoc viac ako 20 000 tých najzraniteľnejších – ľudí bez domova, týraných matiek s deťmi, sociálne slabších rodín s viacerými deťmi či zdravotne znevýhodnených.,,Keď som zažívala násilie od svojho manžela, občianske združenie ŽENA V TIESNI mi veľmi pomohlo. Ale vôbec som si nemyslela, že môžem od nich očakávať aj materiálnu pomoc, hoci sme ju po odchode od manžela a otca mojich detí veľmi potrebovali. Teraz už viac ako rok nás pracovníčky tejto poradne pravidelne zásobujú takými potravinami a drogériou, ktoré by som si sama nemohla dovoliť. Mnohokrát nás práve potravinová pomoc zachránila. Veľmi si to vážim," povedala jedna z klientok martinského OZ ŽENA V TIESNI, poradne pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.Do projektu " Podeľ sa a pomôž ", ktorý sa realizuje vo všetkých 153 predajniach Lidl, je zapojených 95 lokálnych organizácii. Zbierka tak zostáva v regióne a zákazníci presne vedia, komu pomáhajú. Ide predovšetkým o organizácie a združenia venujúce sa ťažko chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie."Naším primárnym cieľom sú rodiny s onkologicky chorým dieťaťom. Kvôli chorobe dieťaťa prestáva pracovať vždy jeden rodič, a tak sa ich rozpočet značne zníži. Vďaka potravinovej zbierke im vieme ich situáciu zľahčiť. Potravinovou zbierkou vieme rodinám pomáhať počas celého roka. Väčšina firiem podáva pomocnú ruku hlavne v čase Vianoc, ale tieto rodiny sú vystavené dlhodobo zníženému príjmu. Preto je veľmi potrebné pomáhať priebežne počas celého roka, čo je aj cieľom zbierky Podeľ sa a pomôž. Len vďaka zákazníkom a ich štedrosti vieme pomôcť mesačne mnohým rodinám," povedala Žaneta Petrášová z nitrianskeho detského mobilného hospicu Pod krídlami Dominiky.Pred najkrajšími sviatkami v roku zorganizoval Lidl hlasovanie prostredníctvom aplikácie Lidl Plus , kde mohli zákazníci podporiť organizáciu zo svojho mesta. Tri organizácie s najväčším počtom hlasov – OZ ŽENA V TIESNI (Martin), Pod Krídlami Dominiky (Nitra), OÁZA nádej pre nový život (Košice) - získali nákupné poukážky v hodnote 1000 €. Skrátka však neobišli ani zvyšné organizácie – diskont všetkým venoval po 100 €. "V strede Európy a v 21. storočí by nikto nemal poznať pocit naozajstného hladu a nedostatku. Žiaľ, aj na Slovensku je to však smutná realita pre tisíce ľudí. Ochorenie Covid-19 tieto problémy ešte znásobilo – mnoho ohrozených ľudí prišlo o posledné možnosti zárobku, zintenzívnilo sa domáce násilie, veľa ľudí nemá prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti. V Lidli veríme, že je našou zodpovednosťou podať pomocnú ruku a snažíme sa k tomu posmeliť aj našich zákazníkov. Výsledky sú úžasné a sú jasným dôkazom, že napriek všetkému je ľudskosť v našej spoločnosti prítomná," povedala Zuzana Sobotová, zodpovedná za CSR projekty v Lidli.Vo vianočnom období si viaceré organizácie prevzali z predajní Lidl okrem trvanlivého tovaru aj čerstvé produkty, vďaka ktorým mohli aj ľudia v núdzi zažiť štedré a veselé sviatky. Mäso a mäsové výrobky, kapor a iné ryby, mliečne výrobky, či ovocie a zelenina. To je pre mnohých luxus, ktorý si nemôžu dovoliť ani na Vianoce. Veľká vďaka patrí aj zamestnancom Lidla, ktorí pomáhajú pri najväčšej potravinovej zbierke na Slovensku – " Podeľ sa a pomôž ".Informačný servis