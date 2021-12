Vládnu nám ľudia s neúplným vzdelaním, nie sú peniaze pre lekárov a zamestnávatelia neboli vypočutí, hodnotí Klub 500 tento rok

Ich výzvy ostali nevypočuté

Nie sú peniaze na lekárov ani personál

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dlhodobo absentujúca komunikácia s vládou je jeden z problémov, ktorý tento rok trápil slovenských zamestnávateľov. Pri hodnotení roka 2021 to konštatuje Klub 500.Sťažuje sa na nefunkčnosť Ekonomického krízového štábu ale aj na fakt, že zamestnávatelia neboli vypočutí pri príprave plánu obnovy a komunikácia podľa klubu viazla aj pri novele zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.„Niekoľkokrát sme ku komunikácii vyzývali, no naše výzvy neboli vypočuté. Potom prichádza k situáciám, že ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z praxe, od stola a bez diskusie nariaďujú podnikom vykonávať niečo, čo je nerealizovateľné, extrémne nákladné a navyše neraz koliduje s platnou legislatívou,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Firmám chýba systematická spolupráca pri príprave materiálov, ktoré majú dopad na zamestnanosť, podnikanie a v konečnom dôsledku ekonomiku krajiny.Zákony a opatrenia sú podľa Gregora predkladané na poslednú chvíľu, v skrátenom konaní, alebo úplne bez diskusie priamo na rokovaní vlády. „Žiaľ, musíme konštatovať, že legislatívny proces, akého sme svedkami v súčasnosti, sme historicky ešte nezažili,“ dodal.Poukázal zároveň na nedostatočnú komunikáciu na úrovni Európskej únie. Slovensko podľa Klubu 500 nedostatočne presadzuje svoje záujmy na európskej úrovni, a to najmä z pohľadu ochrany priemyslu a zamestnanosti.Zlý spôsob komunikácie či jej úplná absencia sa pritom podľa zamestnávateľov odráža aj na celkovej atmosfére v spoločnosti a jej stave. Za posledné dva roky sa Slovensko podľa predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka dostalo do stavu, keď je krajina rozdelená na dobrých a zlých, vydávajú sa iba príkazy, zákazy a obmedzenia a vyčleňuje sa skupina obyvateľov „60 plus“.„Tvárime sa, že nemáme peniaze. Pritom máme financie na spočítanie hraboša, sledovanie toku Dunaja, ochranu sysľa a celkovo niekoľko desiatok miliónov eur pre jedno neziskové občianske združenie. Máme financie na rôznych zahraničných odborníkov, ale nemáme peniaze pre lekárov a zdravotnícky personál. Dostali sme sa do situácie, že naše deti vynechali najviac zo školskej prezenčnej výučby. Vládnu nám ľudia s neúplným vzdelaním, ktorí nedokážu komunikovať ani medzi sebou," uzavrel Soták.