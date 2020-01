Tisíce detí muselo za posledné dva mesiace utiecť pred ofenzívou na severe Sýrie

Boje o diaľnicu

Utekajú k Turecku

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Z takmer 400-tisíc ľudí, ktorí utiekli počas uplynulých dvoch mesiacov pred vládou ofenzívou na povstalcami kontrolovaných územiach na severe Sýrie, skoro polovicu predstavujú deti.V piatok to uviedla nezisková organizácia Save the Children, ktorá sa zameriava na ochranu detí. Len v priebehu januára muselo podľa nej pred bojmi utiecť najmenej 37-tisíc detí.Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) pred ofenzívou utieklo v decembri a januári dovedna 390-tisíc ľudí. Niektorých pritom už vysídlili predošlé boje. Cesty sú plné nákladných áut a iných vozidiel s civilistami, ktorí sa snažia utiecť z miest a obcí, ktoré sa ocitajú pod útokmi. Save the Children hovorí o "dosiaľ nevídanom" rozsahu vysídlenia. Podľa jej informácií sa v Idlibe a Aleppe tvoria niekoľko míľ dlhé konvoje.Sily prezidenta Baššára al-Asada začali ofenzívu v provinciách Idlib a Aleppo, kde sú posledné oblasti kontrolované protivládnymi povstalcami, aj napriek prímeriu, ktoré sprostredkovali Rusko a Turecko.Sýrske vládne sily, ktoré podporuje Rusko, sa snažia dostať pod kontrolu kľúčovú diaľnicu spájajúcu hlavné mesto Damask so severom krajiny. V uplynulých dvoch týždňoch sa postup vojsk zrýchlil a v stredu vládne sily dostali pod kontrolu mesto Ma'arat an-Numán, ktoré sa nachádza pri diaľnici.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok varoval, že by Ankara mohla použiť vojenskú silu, aby priniesla do Idlibu stabilitu, keďže desaťtisíce ľudí pred ňou utekajú k tureckej hranici."Nebudeme v Idlibe a iných častiach Sýrie stáť bokom. Úprimne chceme pre Sýriu stabilitu a nebudeme váhať urobiť čokoľvek, čo bude treba, vrátane použitia vojenskej sily," vyhlásil na stretnutí s predstaviteľmi svojej strany v Ankare. Turecko, ktoré podporuje sýrsku opozíciu, umiestnilo vojakov na 12 pozorovacích stanovištiach v Idlibe, aby monitorovali prímerie.