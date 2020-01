Opozíciu pred voľbami rozdeľuje téma registrovaných partnerstiev

Životné partnerstvá

Hodnotové otázky

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nútiť politické strany k tomu, aby sa ešte pred voľbami vzdali témy životných partnerstiev, nie je podľa podpredsedníčky Progresívneho Slovenska (PS) Ireny Bihariovej správne. Volebná koalícia PS/Spolu a tiež strana Sloboda a Solidarita (SaS) majú vo svojich volebných programoch zavedenie inštitútu životných partnerstiev pre osoby rovnakého, ale aj rozdielneho pohlavia.Naopak, dve opozičné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vopred avizujú, že nevstúpia do vlády, ktorá by mala životné partnerstvá vo svojom programe. Podľa politického analytika Jána Baránka v takomto prípade nebudú životné partnerstvá programom vlády, ktorú by vytvárali uvedené subjekty.Bihariová však považuje za správne, aby sa o životných partnerstvách rozprávalo a „aby sa nevytváral tlak ešte pred voľbami, aby sa to zhodilo zo stola“. „Nekladieme si žiadne podmienky, budeme rokovať. Chceme, aby vznikla stabilná vláda a veľa závisí od toho, aké bude mať PS/Spolu percentá,“ zdôraznila.Predseda poslaneckého klubu Martin Klus (SaS) poukázal na fakt, že životné partnerstvá chce SaS zaviesť nielen pre homosexuálne, ale aj pre heterosexuálne páry. „Potom je na spoločnú diskusiu, do akej miery je to pre budúcich koaličných partnerov prijateľné. Výsledky vo voľbách tiež ukážu, či bude táto téma rezonovať pri zostavovaní budúcej vládnej koalície. Viem si predstaviť, keď im vysvetlíme argumentačnú bázu, že to je zamerané pre všetky páry, tak by mohli počúvať ďaleko pozornejšie,“ usúdil Klus.Ak by sa aj životné partnerstvá nedostali do programu novej vlády, časť poslancov novej koalície môže podať návrh zákona priamo do parlamentu. Bihariová sa k tejto možnosti vyjadrila kladne.„AMartin Klus predpokladá, že po voľbách by významná časť perspektívnej vládnej väčšiny nemala problém s podporou životných partnerstiev. „Bude záležať od nastavenia vzájomných vzťahov, do akej miery budeme pretláčať túto agendu proti vôli koaličného partnera. Nemyslím si, že by sme zašli takto ďaleko, lebo v takom prípade by vládna koalícia dlho nevydržala,“ dodal Klus.Predseda KDH Alojz Hlina na možnosť, že by životné partnerstvá predložil niektorý z poslancov novej vládnej koalície, reagoval, že „KDH má záujem predložiť návrh zákona na zvýšenú ochranu života“. Viac celú záležitosť nekomentoval. Agentúra SITA oslovila aj lídra OľaNO Igora Matoviča, no nevyjadril sa.Politický analytik Ján Baránek pripomenul, že časť poslancov budúcej koalície nemusí akceptovať prípadnú dohodu, že koalícia hodnotové témy odloží počas volebného obdobia nabok. „Poslanci sa rozhodujú samostatne podľa svojho vedomia svedomia, ako hovorí ústava. Čo by to však znamenalo pre takú koalíciu je druhá vec. Už sa stalo, že sa koalícia v minulosti rozpadla na hodnotových otázkach, a to na Vatikánskej zmluve,“ uzavrel analytik.