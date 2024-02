Tisíce ľudí na spomienke na Jána a Martinu kričali „Fico do basy“, herec Stanke posielal vládu do čerta (video+foto)

Arogancia vládnej moci nemá hraníc

21.2.2024 (SITA.sk) - V Bratislave na Námestí slobody sa v stredu konalo spomienkové zhromaždenie Za slušné Slovensko pri príležitosti 6. výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Zhromaždenia boli v štyridsiatke slovenských miest, ako napr. Košiciach, Lučenci, Námestove, Piešťanoch či Prešove, ale aj v zahraničí, kde zhromaždenie zorganizovali v nórskom Osle, českom Brne a Zlíne, francúzskom Paríži či kanadskom Vancouveri.Podľa medializovaných informácií sa bratislavského zhromaždenia zúčastnilo asi sedemtisíc ľudí.Účastníkom zhromaždenia sa ako prví prihovorili rodičia zavraždených mladých ľudí. Otec zosnulého novinára Jozef Kuciak sa všetkým poďakoval za pomoc v boji za spravodlivosť. Ako ďalej pokračoval, zarazili ho udalosti posledných dní. Dodal, že arogancia súčasnej vládnej moci nemá hraníc a zároveň sa pýta, kde je spravodlivosť.Davu sa prihovorila aj mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová . Počas jej prejavu ľudia na námestí skandovali „Fico do basy".V závere rodičia vyzvali predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), aby im prišiel osobne povedať, kto je vrahom ich detí. Kušnírová to uviedla na margo Ficových slov spred dvoch rokov, keď na proteste v Nitre uviedol, „že celé Slovensko sa bude veľmi čudovať, keď povedia, kto je skutočným objednávateľom vraždy".Na zhromaždenie prišli aj viacerí novinári, medzi nimi aj šéfredaktorka denníka Sme Beáta Balogová a šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný , ktorí verejnosti prečítali spoločné vyhlásenie šéfredaktorov.Slovo dostal ajz Reportérov bez hraníc a uviedol, že Fico aj po šiestich rokoch opäť robí z novinárov terče a ohrozuje slobodu tlače.Na zhromaždení sa zúčastnila aj speváčka Katarína Koščová i niekoľko hercov, ako napríklad Richard Stanke , Alexander Bárta, Henrieta Mičkovicová či Ady Hajdu . „Nikdy na nich nezabudneme," uviedol Stanke v úvode svojho prejavu.„Majú pocit, že im patrí všetko a nikto im už nesmie stáť v ceste, ale to sa veľmi mýlia. Môžu nás zastrašovať, diskreditovať, ale my sa ich nebudeme báť," dodal. Roberta Fica zároveň nazval „obyčajným zbabelcom".„Nám beriete prítomnosť a deťom budúcnosť, ale spravodlivosť si na vás počká. Choďte už konečne do čerta, Slovensko si bez vás poradí," adresoval Ficovej vláde v závere prejavu.Na spomienkového zhromaždení sa zúčastnila aj riaditeľka Nadácie Zastavme Korupciu Zuzana Petková či Katarína Batková zo združenia Via Iuris Batková ľuďom pripomenula, že na Slovensku je ešte stále sloboda a demokracia a súčasne vyzvala, aby sme si ju nenechali vziať.„Ak o ne raz prídeme, získať ich naspäť bude oveľa ťažšie. Nečakajme, kým sa stane ďalšia vražda. Nebuďme ticho, keď sa deje krivda tak, ako Ján nebol ticho, keď sa diala korupcia a zneužívanie moci. Nedáme sa," uzavrela.