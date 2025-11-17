|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 17.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klaudia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. novembra 2025
Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov
Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí ...
Zdieľať
17.11.2025 (SITA.sk) - Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí demonštranti prišli s vlajkami Českej republiky, Európskej únie, Ukrajiny a Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
„Naozaj chceme žiť v štáte, kde sú politici nad zákonom?“ cituje agentúra AFP šéfa hnutia Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa.
Líder ANO Andrej Babiš, ktorý vyhral české októbrové parlamentné voľby, rokuje o zostavení vlády s krajne pravicovou SPD a pravicovými Motoristami. Babiš čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, pripomína AFP. Predseda ANO poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za ohováračskú kampaň.
Podľa Minářa Babiš a líder SPD Tomio Okamura, ktorý čelí stíhaniu za podnecovanie nenávisti, sa možno budú chcieť navzájom podporovať, aby sa vyhli trestu. „Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Naozaj chceme žiť v štáte, kde sú politici nad zákonom?“ cituje agentúra AFP šéfa hnutia Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa.
Líder ANO Andrej Babiš, ktorý vyhral české októbrové parlamentné voľby, rokuje o zostavení vlády s krajne pravicovou SPD a pravicovými Motoristami. Babiš čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, pripomína AFP. Predseda ANO poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za ohováračskú kampaň.
Podľa Minářa Babiš a líder SPD Tomio Okamura, ktorý čelí stíhaniu za podnecovanie nenávisti, sa možno budú chcieť navzájom podporovať, aby sa vyhli trestu. „Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini: Fico vyjadreniami o 17. novembri provokuje, jeho drsná rétorika spôsobuje rast napätia
Pellegrini: Fico vyjadreniami o 17. novembri provokuje, jeho drsná rétorika spôsobuje rast napätia
<< predchádzajúci článok
Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO
Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO