Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klaudia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. novembra 2025

Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov



Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí ...



Zdieľať
czech_republic_russia_ukraine_war_67078 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Tisíce ľudí sa v pondelok popoludní zišli na pražskom Staromestskom námestí na demonštrácii spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov. Mnohí demonštranti prišli s vlajkami Českej republiky, Európskej únie, Ukrajiny a Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


„Naozaj chceme žiť v štáte, kde sú politici nad zákonom?“ cituje agentúra AFP šéfa hnutia Milion chvilek pro demokracii Mikuláša Minářa.

Líder ANO Andrej Babiš, ktorý vyhral české októbrové parlamentné voľby, rokuje o zostavení vlády s krajne pravicovou SPD a pravicovými Motoristami. Babiš čelí súdnemu procesu za podvod s dotáciami EÚ, pripomína AFP. Predseda ANO poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia označil za ohováračskú kampaň.

Podľa Minářa Babiš a líder SPD Tomio Okamura, ktorý čelí stíhaniu za podnecovanie nenávisti, sa možno budú chcieť navzájom podporovať, aby sa vyhli trestu. „Nová vláda vzniká na mafiánskom princípe,“ dodal.



Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini: Fico vyjadreniami o 17. novembri provokuje, jeho drsná rétorika spôsobuje rast napätia
<< predchádzajúci článok
Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 