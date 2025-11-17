|
Pondelok 17.11.2025
Archív správ
17. novembra 2025
Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne zdôraznil význam ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne zdôraznil význam slobody a demokracie, ktoré si Slováci vybojovali počas Nežnej revolúcie v roku 1989.
"Naši národní buditelia s Ľudovítom Štúrom na čele putovali na Devínsky hrad s nádejou, že Slováci budú jedného dňa svojbytným a rovnoprávnym národom," pripomenul prezident pri Bráne Slobody.
Vyzdvihol civilizačný pokrok Slovenska od novembra 1989, keď sa krajina stala členom Európskej únie, NATO a eurozóny, a pripomenul tiež možnosť občanov slobodne cestovať a rozvíjať sa v rámci európskeho priestoru. "Aj vďaka novembru´89 získali Slováci pokojnou cestou svoj vlastný štát," povedal.
Prezident však upozornil na nenaplnené očakávania mnohých ľudí, ktorí po zmene režimu čelili ekonomickým ťažkostiam, stratám úspor a práci v nových podmienkach. "Ak sú títo ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im dnes žilo lepšie, potom nehľadajme chybu v nich. A nehľadajme ju ani v novembri´89," zdôraznil prezident a kritizoval ponovembrové politické garnitúry za to, že nedokázali naplniť nádeje ľudí.
Prezident tiež pripomenul, že Nežná revolúcia bola vedená bez hnevu a túžby po odplate, s dôrazom na slušnosť a odmietnutie násilia. "Skúsme tieto hodnoty vrátiť do verejného priestoru i do našich medziľudských vzťahov," vyzval.
Na záver vyzval všetkých Slovákov k vzájomnému rešpektu a slušnosti vo vyjadrovaní názorov, bez vulgárností a urážok. "Všetci sú právoplatní občania tejto krajiny a všetci majú právo si povedať svoj názor, ak s niečím nesúhlasia. Ale musí byť vyjadrený slušne, normálne a my ostatní sa musíme učiť tento názor rešpektovať," povedal prezident.
"Prajem Slovenskej republike všetko dobré k štátnemu sviatku boja za slobodu a demokraciu a želám všetkým mladým ľuďom a študentom na Slovensku všetko dobré pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa študentstva," uzavrel svoj príhovor prezident SR.
