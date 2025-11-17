Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klaudia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. novembra 2025

Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO


Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu Nežná revolúcia Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne zdôraznil význam ...



Zdieľať
54930025104_b0f4b10d83_c 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne zdôraznil význam slobody a demokracie, ktoré si Slováci vybojovali počas Nežnej revolúcie v roku 1989.


"Naši národní buditelia s Ľudovítom Štúrom na čele putovali na Devínsky hrad s nádejou, že Slováci budú jedného dňa svojbytným a rovnoprávnym národom," pripomenul prezident pri Bráne Slobody.

Nenaplnené očakávania mnohých ľudí


Vyzdvihol civilizačný pokrok Slovenska od novembra 1989, keď sa krajina stala členom Európskej únie, NATO a eurozóny, a pripomenul tiež možnosť občanov slobodne cestovať a rozvíjať sa v rámci európskeho priestoru. "Aj vďaka novembru´89 získali Slováci pokojnou cestou svoj vlastný štát," povedal.


Prezident však upozornil na nenaplnené očakávania mnohých ľudí, ktorí po zmene režimu čelili ekonomickým ťažkostiam, stratám úspor a práci v nových podmienkach. "Ak sú títo ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im dnes žilo lepšie, potom nehľadajme chybu v nich. A nehľadajme ju ani v novembri´89," zdôraznil prezident a kritizoval ponovembrové politické garnitúry za to, že nedokázali naplniť nádeje ľudí.


Nežná revolúcia bola vedená bez hnevu


Prezident tiež pripomenul, že Nežná revolúcia bola vedená bez hnevu a túžby po odplate, s dôrazom na slušnosť a odmietnutie násilia. "Skúsme tieto hodnoty vrátiť do verejného priestoru i do našich medziľudských vzťahov," vyzval.

Na záver vyzval všetkých Slovákov k vzájomnému rešpektu a slušnosti vo vyjadrovaní názorov, bez vulgárností a urážok. "Všetci sú právoplatní občania tejto krajiny a všetci majú právo si povedať svoj názor, ak s niečím nesúhlasia. Ale musí byť vyjadrený slušne, normálne a my ostatní sa musíme učiť tento názor rešpektovať," povedal prezident.

"Prajem Slovenskej republike všetko dobré k štátnemu sviatku boja za slobodu a demokraciu a želám všetkým mladým ľuďom a študentom na Slovensku všetko dobré pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa študentstva," uzavrel svoj príhovor prezident SR.



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini mal prejav aj pri Bráne Slobody, pri pripomienke Dňa boja za slobodu a demokraciu vyzval k rešpektu a slušnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu Nežná revolúcia Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tisíce ľudí v Prahe demonštrujú proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristov
<< predchádzajúci článok
V Rumunsku evakuovali dedinu pre ruský útok na ukrajinský dunajský prístav

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 