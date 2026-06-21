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21. júna 2026
Tisíce ľudí vyšli v Prahe do ulíc na obranu verejnoprávnych médií, žiadajú odchod ministra kultúry
Demonštranti odmietajú zrušenie koncesionárskych poplatkov a varujú pred politickým ovládnutím Českej televízie. Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zišlo v Prahe na ...
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Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zišlo v Prahe na pochode na podporu Českej televízie a Českého rozhlasu.
Organizátori z iniciatívy Milión chvíľok pre demokraciu vyzvali vládu premiéra Andreja Babiša, aby stiahla návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov, a zároveň požadovali odstúpenie ministra kultúry Ota Klempířa. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Oto, zbaľ to
Účastníci sa zišli pri stanici metra Pražského povstania a odtiaľ pochodovali ku Kavčím horám, kde sídli Česká televízia.
Cestou skandovali heslá „Médiá nedáme!“, „Večerníček nedáme!“, „Oto, zbaľ to!“ či „Eštebákov nechceme!“. Zamestnanci televízie ich pri príchode privítali transparentom s jednoduchým nápisom „Ďakujeme“.
Predseda iniciatívy Mikuláš Minář vyjadril podporu zamestnancom verejnoprávnych médií pred ich plánovaným štrajkom. „Sme tu preto, aby sme ukázali, že za nimi stojíme, ďakujeme im za odvahu a nenecháme ich v tom samých,“ povedal.
Organizátori tvrdia, že vláda sa prostredníctvom zmien financovania snaží dostať Českú televíziu a Český rozhlas pod väčší politický vplyv.
Ostrý útok
Kritizovali, že návrhy vznikajú bez odbornej diskusie a analýz, a opozíciu vyzvali, aby ich blokovala aj za cenu podania na Ústavný súd alebo Európsku komisiu.
Minář zároveň ostro zaútočil na premiéra. „Našu krajinu si chcú rozparcelovať oligarchovia s extrémistami a hulvátmi. Pán Babiš, klamete, že neklamete a nekradnete,“ vyhlásil a následne ho vyzval na televíznu diskusiu.
Hoci organizátori kvôli horúčavám skrátili trasu pochodu približne na kilometer, protestujúcim to očividne neubralo energiu ani hlasitosť. Skôr naopak.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí vyšli v Prahe do ulíc na obranu verejnoprávnych médií, žiadajú odchod ministra kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
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