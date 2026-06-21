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21. júna 2026

Fico je podľa Gröhlinga najväčší príživník v štáte, Danko hovorí o úbohej politike


Tagy: Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Relácia O 5 minút 12

Poslanec pripomenul, že dve najsilnejšie politické strany namiesto toho, aby predkladali vízie, sa posledné týždne dohadujú o tom, kto je väčší príživník. Kauzy členov rodín premiéra či lídra ...



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21.6.2026 (SITA.sk) - Poslanec pripomenul, že dve najsilnejšie politické strany namiesto toho, aby predkladali vízie, sa posledné týždne dohadujú o tom, kto je väčší príživník.


Kauzy členov rodín premiéra či lídra opozície predstavujú pre Slovensko reputačné riziko, najväčšie riziko však podľa predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga hrozí od „najväčšieho príživníka v štáte, a to je Robert Fico“. Vyhlásil to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Môže to byť reputačné riziko pre Slovensko, ale najväčšie riziko je od najväčšieho príživníka v štáte, a to je Robert Fico,“ uviedol Gröhling s tým, že súčasný premiér je v politike už 40 rokov a prešiel všetkými funkciami. Poslanec pripomenul, že dve najsilnejšie politické strany namiesto toho, aby predkladali vízie, sa posledné týždne dohadujú o tom, kto je väčší príživník.

Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka je príživníkom ten, kto zo štátu berie peniaze a nevie ich zdokladovať. Za úbohé zároveň označil, ak „líder opozície uteká k bazénu premiéra a premiér rieši mamu lídra opozície“.


Zdroj: SITA.sk - Fico je podľa Gröhlinga najväčší príživník v štáte, Danko hovorí o úbohej politike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Relácia O 5 minút 12
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