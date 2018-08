Tisíce migrantov sa vracajú z Grécka do krajín pôvodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 7. augusta (TASR) - Takmer 8000 migrantov sa od začiatku tohto roka dobrovoľne vrátilo z Grécka do svojich domovských krajín. Oznámili to v utorok v Aténach predstavitelia gréckej polície, ktorých citovala tlačová agentúra DPA.povedal pre DPA nemenovaný vysokopostavený príslušník polície. Tá len počas júla zaznamenala návrat 841 takýchto osôb, pochádzajúcich prevažne z Albánska, Iraku a Pakistanu.Navracanie migrantov z Grécka prebieha v úzkej spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá im ponúka spiatočnú cestu pod ochranou bezpečnostných orgánov. Repatriované osoby pred nastúpením do lietadla navyše dostávajú 500-1500 eur ako podporu na začatie nového života v krajinách pôvodu.