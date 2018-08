Justícia predbežne pozastavila avizovaný štrajk Croatia Airlines

Lietadlo spoločnosti Croatia Airlines. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 7. augusta (TASR) - Na stredu ohlásený štrajk pilotov, pracovníkov palubného personálu a technikov chorvátskej leteckej spoločnosti Croatia Airlines, ktorí chceli o 06.00 h na nešpecifikovaný čas prerušiť prácu, a to až do splnenia svojich požiadaviek, sa neuskutoční.Súd v Záhrebe totiž vystavil protestnej akcii predbežne "červenú" s ohľadom na hrozbu nenapraviteľných škôd a v stredu by mal prijať rozhodnutie týkajúce sa zákonnosti avizovaného štrajku.Informovali o tom v utorok popoludní tamojšie médiá.Vedenie Croatia Airlines už skôr upozornilo odbory a všetkých zamestnancov spoločnosti, aké dôsledky môže mať štrajk na jej fungovanie. Finančná správa o prvom polroku 2018 naznačuje zvýšenie počtu cestujúcich i obratu spoločnosti, respektíve zníženie vlaňajších strát. Vďaka letným mesiacom Croatia Airlines dokáže pokryť náklady na celoročnú prevádzku a garantovať platy zamestnancov, upozornila spoločnosť.Uprostred turistickej sezóny by sa štrajk už počas prvého dňa svojho trvania dotkol asi 7000 cestujúcich a v jeho dôsledku by straty dosiahli okolo 800.000 eur denne.Spoločnosť Croatia Airlines bojuje už dlhší čas s problémami vo sfére likvidity. Chorvátska vláda hľadá roky strategického partnera pre aerolínie, ktoré sú v štátnom vlastníctve, avšak zatiaľ neúspešne.