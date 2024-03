Tisíce návštevníkov prilákal projekt do Tatranskej galérie, venoval sa umeniu aj holokaustu (video)

Zamerali sa na viacero aktivít

Grant získala z troch krajín

Vyvoláva rôzne pocity

Mladí musia vedieť pravdu

20.3.2024 (SITA.sk) - Približne šesťtisíc návštevníkov doteraz navštívilo podujatia venované téme holokaustu , ktoré v rámci projektu Art & Holocaust, teda Umenie a holokaust, usporadúva Tatranská galéria v Poprade . Za necelý rok a pol ich ponúkla takmer 50. Uviedla to pre agentúru SITA riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.V súčasnosti si môžu jej návštevníci pozrieť napríklad výstavu s názvom Uzákonené bezprávie – Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku.Tatranská galéria v Poprade spustila projekt v novembri 2022. V snahe zaujať najmä mladšiu generáciu sa tam v rámci neho zamerali na aktivity, ako sú prednášky spojené s hudbou či výstavou, filmy i koncerty. Do jeho záveru do konca apríla prinesie galéria ešte ďalšie.V pondelok 25. marca si napríklad prednáškou v galérii a pietnou spomienkou na železničnej stanici v Poprade pripomenú 82. výročie prvého transportu židovských žien a dievčat zo Slovenska.Vo štvrtok 21. marca im bude predchádzať prednáška pre školy a verejnosť s témou Psychológia holokaustu a v piatok 22. marca to budú prednášky o vyhladzovacom tábore Sobibor spojené s hudobným vystúpením skupiny Mojše Band.Koncom marca sa tiež uskutoční odborná konferencia na tému Slovenský dokumentárny film a holokaust a v apríli exkurzia pre študentov a verejnosť do Osvienčimu Galéria pod Tatrami získala na projekt grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Podporiť ním chce sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti.Zámerom všetkých aktivít je, aby umelci svojimi dielami reagovali na génia loci daného miesta poznačeného traumou holokaustu.„Umenie nie je len o pozitívnom povznesení, umenie je odjakživa nasmerované smerom k človeku, a je jedno, či ide o emócie pozitívne alebo naplnené smútkom, chaosom. To je cieľom umenia," skonštatovala riaditeľka. Preto aj súčasný projekt podľa jej slov vyvoláva rôzne pocity a emócie.Projekt vyplynul z dlhotrvajúcej spolupráce galérie s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave v súvislosti s výročím prvého transportu židovských žien a dievčat, ale aj rôznymi umeleckými aktivitami vrátane výstav na tému holokaustu.„Táto téma bola troška zaznávaná, či už v období socializmu, alebo aj v predchádzajúcich rokoch. Naskytla sa nám možnosť dať prevažne mladej generácii vedomosť, že je tu tento problém, a je stále aktuálny. Aj v tomto regióne, no myslím si, že aj celoštátne, a ako vidíme, aj celosvetovo," poznamenala Ondrušeková.Najdôležitejšie podľa nej je, že každá aktivita a podujatie sa stretáva s dobrou odozvou aj u mladých ľudí, ich pedagógov, i rôznych návštevníkov. „Mladí ľudia musia vedieť pravdu, a to je práve cieľom aj týchto našich podujatí," dodala.