Tisíce Poliakov protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií

Tisíce ľudí sa zišli v stredu večer pred budovou Ústavného súdu v poľskej metropole Varšava, aby protestovali proti implementácii rozhodnutia súdu z októbra 2020, ktoré zakazuje umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu.





Demonštrácie sa konali za prítomnosti množstva policajtov aj vo viacerých ďalších mestách vrátane Katovíc, Lodže, Vroclavu a Štetína, informovali agentúry DPA a AP.Protestný pochod, ktorý zorganizovala organizácia Štrajk žien, sa vo Varšave začal okolo 19:00 a smeroval do centra mesta. Protestujúci skandovali heslá proti konzervatívnej vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS) a za podporu legálnych interrupcií, pričom mávali dúhovými vlajkami a zapaľovali červené svetlice. Ja rozmýšľam, ja cítim, ja sa rozhodujem, či Sloboda výberu bez teroru bolo napísané na niektorých z plagátov demonštrantov.Hlavná opozičná strana Občianska platforma (PO) krok súdu kritizovala ako provokáciu strany PiS. „Vláda sa snaží zakryť svoju nekompetentnosť (v zvládaní pandémie COVID-19) a robí to cynickým spôsobom," napísal na Twitteri šéf PO Borys Budka. „Žiadna vláda riadiaca sa zákonmi by nemala rešpektovať toto rozhodnutie (súdu)," povedal Budka novinárom.Poľská vláda v stredu oznámila, že kontroverzné rozhodnutie súdu bude zapísané do zbierky zákonov ešte v priebehu dňa, čím oficiálne vstúpi do platnosti.Predstavitelia PiS uviedli, že vláda sa zameria na pomoc rodinám s takto zdravotne znevýhodnenými deťmi. V minulosti bola však PiS i jej predchodcovia kritizovaní, že v tejto oblasti nerobia dostatok. „Štát už nemôže vziať život len preto, že niekto je chorý, zdravotne postihnutý či v zlom zdravotnom stave," povedal pre agentúru Reuters poslanec PiS Bartlomiej Wroblewski.Súd vlani v októbri rozhodol, že interrupcie z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodenia od Downovho syndrómu až po smrteľné choroby, sú protiústavné. Vývojové chyby plodu boli pritom v roku 2019 dôvodom pre takmer všetky legálne interrupcie v krajine.Po tom, čo verdikt nadobudne účinnosť, sa budú môcť potraty vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.Implementáciu súdneho verdiktu, ktorá bude znamenať takmer úplný zákaz interrupcií, vláda odkladala niekoľko mesiacov, keďže po jeho vynesení vypukli v krajine masové protesty.