Tisíce Sýrčanov sa vracajú do severozápadných oblastí

Sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 15. septembra (TASR) - Tisíce ľudí sa vrátili do svojich dedín a miest v severozápadnej Sýrii po tom, čo sily verné sýrskej vláde zaznamenali vojenské úspechy v boji proti džihádistom a spojeneckým povstalcom. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.uviedla štátna tlačová agentúra SANA.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii oznámila, že domov sa z iných oblastí pod kontrolou vlády vracia "okolo 3000 ľudí".Na severozápade Sýrie sa od 31. augusta do veľkej miery dodržiava prímerie, oznámené Ruskom, teda podporovateľom sýrskeho režimu a prezidenta Bašára Asada. SOHR však hlásilo občasné bombardovanie.Agentúra SANA napísala, že ľudia sa vracajú v čase, keď sa aj "vláda snaží o návrat ľudí vyhnaných bojmi z miest a dedín".Moskva oznámila prímerie koncom minulého mesiaca, po štyroch mesiacoch smrtiacich bojov s tamojšími džihádistami a povstalcami, ktoré vyhnali z domovov 400.000 ľudí.Sily režimu počas augusta postupne dobýjali južné okraje územia džihádistov a znovu obsadzovali mestá aj dediny na severe provincie Hamá a na juhu provincie Idlib.V občianskej vojne v Sýrii bolo od jej začiatku zabitých vyše 370.000 ľudí. Vojna sa začala v roku 2011 potlačením protivládnych protestov.Asadov režim teraz ovláda vyše 60 percent krajiny, pretože od roku 2015 sa mu s pomocou Ruska podarila séria víťazstiev nad povstalcami a džihádistami.Vláda však ešte stále nemá dosah na veľkú časť provincie Idlib, ktorú úplne spravuje sýrska niekdajšia odnož al-Káidy, a ani na územné pásmo ovládané Kurdmi a zároveň bohaté na ropu.