Sanitky by mali spravovať nemocnice, zhodli sa na tom Zelník a Krajčí

Marek Krajčí člen parlamentného zdravotníckeho výboru vľavo a predsedu parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník sprava. Foto: TASR - Martin Baumann, TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Martin Baumann, TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. septembra (TASR) - Záchranky by sa podľa predsedu parlamentného zdravotníckeho výboru Štefana Zelníka a člena výboru Mareka Krajčího (OĽaNO) mohli vrátiť pod správu nemocníc. Ich kolegyňa Janka Cigániková (SaS) si myslí, že by mohli mať možnosť zapojiť sa do súťaže, doterajšie tendre označila za problémové. Ďalší člen Vladimír Baláž (Smer-SD)na zistenia Generálnej prokuratúry SR, na ktorú pre aktuálny tender podali podnet ministerka Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) a predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáš Haško. Poslanci Národnej rady SR o tom diskutovali v nedeľnej relácii TA3 V politike.Krajčí dúfa, že súčasný tender na záchranky bude zrušený. Cigániková tvrdí, že chýba férová a transparentná súťaž, firmy podľa nej treba preverovať. Súčasnú situáciu by riešila dohodou na predĺžení zmlúv s aktuálnymi poskytovateľmi. Zároveň však upozornila, že v tom prípade môžu hroziť súdne spory od tých, ktorí vyhrali v pôvodnej netransparentnej súťaži. Baláž v relácii deklaroval, že pacienti budú mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.Poslanci diskutovali aj o financovaní rezortu. Zdravotníctvo je nedofinancované, priznal Baláž. Zelník si myslí, že peniaze chýbajú každý rok preto, že nemáme stanovený systém cenotvorby.myslí si Cigániková. Krajčí nepovažuje za šťastný systém, do ktorého sa musiapeniaze.Rokovania o dofinancovaní o 150 miliónov eur, ktoré žiadajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, by Zelník nechal na ministerstvo zdravotníctva.uviedol. Podľa Baláža sa čaká na daňové prognózy, financie budú.vyhlásil.V prípade, že sa neschváli stratifikácia, ministerka Kalavská by podľa opozičných poslancov mala podať demisiu. Baláž vyhlásil, že materiál je dobrý, v súčasnosti ho treba vyargumentovať pred verejnosťou. Ústavný zákon mal zabezpečiť, aby všetky strany prevzali zodpovednosť. OĽaNO v návrhu chýbajú zadefinované maximálne čakacie lehoty pacienta, uviedol Krajčí. Zelník hovorí, že ministerstvo nemusí čakať na schválenie zákona, aby začalo so zmenami. V štátnych nemocniciach môže podľa neho vyriešiť spádovosť pacienta už teraz.