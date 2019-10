Tisícky ľudí demonštrovali v Barcelone proti nezávislosti

Dav zahalený do španielskych a katalánskych vlajok, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 12. októbra (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Barcelone proti nezávislosti Katalánska pri príležitosti Dňa Španielska. Informovala o tom agentúra AFP.Približne 10.000 ľudí podľa polície pochodovalo k námestiu Plaza de Catalunya a žiadalo tvrdé zásahy proti snahám o nezávislosť, uviedol na svojej webovej stránke denník El Periódico de Catalunya.Demonštranti mávali španielskymi i katalánskymi zástavami a niesli banery s nápismi namierenými proti nezávislosti. Takisto žiadali uväznenie bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý je na úteku pred španielskou justíciou, ktorá ho obvinila zo vzbury v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti od Španielska.Španielsko v tomto období čaká na verdikt v procese s katalánskymi separatistami, ktorý by mal najvyšší súd oznámiť začiatkom budúceho týždňa.Pojednávania s 12 katalánskymi separatistami v Madride sa skončili v júni tohto roka. Deviati z nich sú obžalovaní zo vzbury, ktorej sa mali dopustiť zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky. V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov. Niektorí z účastníkov barcelonských protestov podľa AFP očakávajú, že katalánski separatistu budú uznaní za vinných.Aktivisti z dvoch organizácii podporujúcich nezávislosť zvolali na deň oznámenia verdiktu protestné zhromaždenia po celom Katalánsku.Deň Španielska je štátnym sviatkom a viaže sa na kresťanské znovudobytie Španielska a na príchod Krištofa Kolumba do Nového sveta pod španielskou zástavou v roku 1492. Španielsky kráľ Filip VI. sa pri tejto príležitosti zúčastnil na tradičnej vojenskej prehliadke v Madride v sprievode premiéra Pedra Sáncheza.Na prehliadke sa zúčastnili aj lídri opozičných strán. Na oslavách sa už roky nezúčastňujú zástupcovia regiónov Katalánsko a Baskicko, v ktorých sú silné hnutia za nezávislosť, pripomína AFP.V krajine sa 10. novembra majú konať parlamentné voľby po tom, ako sa víťazovi aprílových volieb Sánchezovi nepodarilo zostaviť vládu.