Tisícky ľudí vo Francúzsku demonštrujú proti dôchodkovej reforme, takmer štyridsiatich zadržali

aktualizované 20. januára, 9:04



Macron trvá na reforme

Štrajky výrazne narušili dopravu

20.1.2023 (Webnoviny.sk) -Protesty proti plánovanej dôchodkovej reforme pritiahli do ulíc francúzskych miest viac ako milión ľudí. Ministerstvo vnútra informovalo, že protestovalo viac ako 1,1 milióna ľudí, z toho 80-tisíc v Paríži. Odborové zväzy hovoria až o viac ako dvoch miliónoch demonštrantov, z ktorých bolo v Paríži 400-tisíc.Napriek masívnym protestom, ktoré sprevádzali štrajky, prezident Emmanuel Macron trvá na tom, že jeho vláda bude napredovať s reformou, pretože je to jediný spôsob, ako udržať systém solventný.Odbory ohlásili nové štrajky a protesty na 31. januára. Reforma okrem iného zvyšuje minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64. Odbory arumentujú, že ohrozuje ťažko vybojované práva, a navrhujú zdanenie bohatých alebo viac odvodov od zamestnávateľov na financovanie dôchodkového systému. Prieskumy naznačujú, že aj väčšina Francúzov je proti reforme.Štrajky vo štvrtok výrazne narušili dopravu, výučbu v školách, prevádzku pamiatok a ďalšie verejné služby. Naprieč krajinou sa uskutočnilo viac ako 200 protestných zhromaždení.Veľký zväčša pokojný protest, na ktorom sa zúčastnili všetky veľké odborové zväzy, dôchodcovia i študenti, bol v Paríži. Tam aj pre menšie incidenty polícia zakročila proti demonštrantom, z ktorých niektorí hádzali projektily, a použila slzný plyn. Tridsaťosem ľudí zadržali.