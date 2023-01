Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vlani prijala viac ako 400 podnetov, riešila chybný tovar i nevybavenie reklamácií

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov poskytuje od roku 2011 bezplatné poradenstvo spotrebiteľom, v súčasnosti funguje v spomínaných štyroch pobočkách. Je registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na



Spoločnosť ochrany spotrebiteľov poskytuje od roku 2011 bezplatné poradenstvo spotrebiteľom, v súčasnosti funguje v spomínaných štyroch pobočkách. Je registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na Ministerstve hospodárstva SR , a venuje sa alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov pre všetky druhy tovarov a služieb. V roku 2022 takouto formou riešilo spolu 20 podnetov.

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) prijala vlani vo svojich spotrebiteľských poradniach v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave 429 podnetov. Spotrebiteľom zachránila prostriedky v hodnote takmerInformovala o tom projektová koordinátorka spoločnosti Petra Čakovská , podľa ktorej sa najväčší počet podnetov týkal zodpovednosti predajcov a poskytovateľov služieb za chybný tovar a nevybavených reklamácií, a to až. Druhá najväčšia skupina podnetov súvisela so spotrebiteľskými zmluvami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Treťou najproblematickejšou oblasťou boli podnety týkajúce sa cien, ich fakturácie a vyúčtovania.„Veľmi často sme sa zaoberali aj nekalými obchodnými praktikami predajcov, nedodaním tovaru a problémami súvisiacimi s odstúpením od zmluvy,“ uviedla Čakovská. Spotrebitelia združenie kontaktovali najmä prostredníctvom emailov a telefonicky, no opätovne vzrástol aj počet osobných návštev.