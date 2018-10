Titul Strom roka získala 200-ročná lipa z Kopčian

Na snímke zľava členovia združenia Klubu ochrancov prírody Juraj Kabát, Dana Ševčíková a Ivona Bolebruchová, ktorí prihlásili do ankety víťazný strom. V ankete zvíťazila lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) z Kopčian pri kostole sv. Margity Antiochijskej v okrese Skalica.vV Bratislave 18. októbra 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke zľava členovia združenia Klubu ochrancov prírody Juraj Kabát, Dana Ševčíková a Ivona Bolebruchová, ktorí prihlásili do ankety víťazný strom. V ankete zvíťazila lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) z Kopčian pri kostole sv. Margity Antiochijskej v okrese Skalica.vV Bratislave 18. októbra 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. októbra (TASR) – Nadácia Ekopolis vyhlásila vo štvrtok výsledky ankety Strom roka. O víťazovi tohtoročnej ankety rozhodlo rekordných 9526 hlasov. Stromom roka 2018 sa stala lipa veľkolistá z Kopčian, ktorá má za sebou viac než 200-ročnú históriu a stojí pri jednej z najstarších stavieb veľkomoravského pôvodu na Slovensku. Víťazný strom bude zároveň reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.Druhé miesto v 16. ročníku získala taktiež lipa – lipa malolistá z obce Riečnica, objavila sa i v známom filme režiséra Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre. Tretie miesto patrí magnólii končistolistej z Betliara.Víťazná lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) má vek 235 rokov, obvod kmeňa 210 centimetrov a výšku 20 metrov. Stojí v lokalite Kopčany pri Kostole sv. Margity Antiochijskej, okres Skalica. Na okraji chotára obce Kopčany, na tichej lúke stojí stará lipa a starý kostol. Navzájom sa chránia a odolávajú nástrahám počasia už viac než 200 rokov. Kostolík sv. Margity Antiochijskej z deviateho až desiateho storočia je jedna z najstarších stavieb veľkomoravského obdobia na Slovensku. Lipa a kostolík tvoria pre našu krajinu typickú sakrálnu dvojicu.Lipa malolistá (Tilia cordata) na druhom mieste má vek 200 rokov, obvod kmeňa 300 centimetrov a výšku 16 metrov. Nachádza sa v obci Riečnica v bývalej osade U Novosadov v okrese Čadca. Strom sa nachádza v zátopovej oblasti vodného diela Nová Bystrica v bývalej obci Riečnica pri ceste spájajúcej viacero kysuckých osád. Lipa bola pamätným miestom a bodom stretávania sa väčšiny obyvateľov, ktorí tam žili. Medzi dvomi kmeňmi lipy bola umiestnená socha sv. Františka, z ktorej ostal iba kamenný podstavec. V roku 1989 vo vtedy už opustenej osade sa natáčali niektoré scény filmu Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre, kde lipa zohráva podstatnú rolu.Magnólia končistolistá (Magnolia acuminata) na treťom mieste má vek 115 rokov, obvod kmeňa 95 centimetrov a výšku 26 metrov. Nachádza sa v obci Betliar v okrese Rožňava v parku pri kaštieli. Strom spolu s ostatnými v parku bol vysadený členmi významnej uhorskej šľachtickej rodiny Andrássyovcov, ktorej patril kaštieľ i park, v ktorom sa strom nachádza. Andrássyovci boli známi hlavne ako podnikatelia v baníctve a hutníctve, no príkladne sa venovali aj rozvoju regiónu, v ktorom podnikali. Kaštieľ je dodnes jediným sídlom, ktoré sa na Slovensku zachovalo aj so svojím pôvodným zariadením. Obklopuje ho park anglického typu.Nadácia Ekopolis odmenila aj prvé tri školy, ktorých žiaci poslali najviac hlasovacích lístkov. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Kopčany, ktorá so svojimi 3526 hlasovacími lístkami jednoznačne dopomohla k výhre lipy. Druhé miesto patrí ZŠ Karpatská 11 Žilina, na treťom mieste skončila ZŠ Kubranská 80 Trenčín. Do ankety sa tento rok zapojilo 20 704 hlasujúcich. Patrónom ankety je už siedmy rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a rovnako aj vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.