KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Králi zlodejov a Tiesňové volanie

Králi zlodejov

Tiesňové volanie

Halloween

Toman

Tvár

Cirkus Rwanda

Kriminálna dráma inšpirovaná neuveriteľným skutočným príbehom. V roku 2015 sa v Londýne odohrala najväčšia lúpež v dejinách Anglicka a aké bolo prekvapenie, keď polícia zistila, že za lúpežou je gang dôchodcov a vyslúžilých podvodníkov....Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od unesenej ženy. Keď je hovor náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami kancelárie vstúpi Asger do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Zločin, ktorý odkrýva, je však omnoho väčší, ako sa na začiatku mohlo zdať. Jeden z najsľubnejších tvorcov novej dánskej filmovej generácie, režisér Gustav Möller, v svojom prvom celovečernom filme ocenenom na filmovom festivale Sundance Cenou divákov za najlepší zahraničný film, experimentuje s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, čo nevidíte.Jeho meno je Michael Myers, nosí bielu masku a v ruke nôž. Pokiaľ ho stretnete na Halloween, bude to asi posledný deň vášho života. Slávna hororová séria práve píše svoju poslednú kapitolu.Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, šéfom zahraničnej rozviedky a bezškrupulóznym obchodníkom a kariéristom. Poverili ho zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby. A Toman peniaze zohnať vedel. Pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelinou, vydieraním, obchodmi s vojnovými zločincami aj ich obeťami.Práve on umožnil presun východoeurópskych Židov, ktorí prežili holokaust a unikali pred povojnovými pogromami cez Československo do Palestíny - samozrejme za tučnú províziu. Neštítil sa ničoho. Cena, ktorú za svoju kariéru zaplatil on i jeho blízki, však bola príliš vysoká. Film odkrýva pozadie tzv. tretej republiky, rokov 1945-48 a rozpráva príbeh muža, ktorý významne ovplyvnil vývoj povojnového Československa a o ktorom sa nikdy doteraz nehovorilo.Hlavný hrdina Tváre – malomestský čudák a excentrik Jacek – miluje heavy metal, svoje dievča, malé auto a svojho psa. Pracuje na stavenisku, kde má vyrásť najvyššia socha Ježiša na svete. Keď sa nečakane zmrzačí pri tragickej nehode, obrátia sa k nemu oči celej krajiny – Jacek sa totiž stane prvým občanom Poľska, ktorý podstúpi transplantáciu tváre. Tvár je nespútaná, nekonvenčná bájka o vnútornej sile a kráse, v ktorej sa virtuózne kĺbi realizmus, fantazijné prvky a čierny humor. Szumowska zámerne pracuje s rozvoľnenou štruktúrou, ktorej nevyspytateľnosť ešte umocňuje rafinovanou hrou s ostrením. Výsledkom je nekompromisná, ale zároveň mimoriadne zábavná štúdia krízy identity, v ktorej sa umne prepína z komisnej frašky do uštipačného spoločenského komentára.Hlavnou postavou filmu Cirkus Rwanda je Rosťa Novák, principál úspešného cirkusového súboru Cirk La Putyka, ktorý sa nechá nahovoriť na spoločný projekt s akrobatmi z Rwandy. Eliseé Niyonsenga vedie skupinu akrobatov, zloženú prevažne zo sirôt a na kúsku pláže pri jazere Kivu sa snaží etablovať moderný cirkus v krajine, v ktorej stále rezonuje tragická minulosť a ktorá sa musí spoliehať na zahraničnú pomoc. Pre Eliseého a jeho skupinu je spolupráca s úspešným európskym súborom nádejou na lepšiu budúcnosť. Pre Rosťa je to výzva, návrat ku koreňom a vystúpenie zo svojej európskej komfortnej zóny. V Rwande aj v Prahe však naráža na odlišný prístup Rwanďanov k práci, komunikácii či vnímaniu času. Podarí sa Rosťovi preklenúť rozdiely v autentickom predstavení alebo to skončí ako africký gýč plný stereotypov? A čo po takejto kultúrnej zrážke zostane?