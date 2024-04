Tkachuk, Zegras a možno aj Slafkovského „parťák“ z prvého útoku. USA sa črtá veľmi silný tím pre MS v hokeji 2024

Dvaja mladíci z Minnesoty

Tretí súper Slovenska v Ostrave

14.4.2024 (SITA.sk) - Americkej hokejovej reprezentácii sa črtá veľmi silný tím zo zámorskej profiligy pre blížiace sa májové majstrovstvá sveta v Ostrave a Prahe. Súpera Slovákov v ostravskej B-skupine prídu na svetový šampionát posilniť útočníci Brady Tkachuk z Ottawy a Trevor Zegras z Anaheimu a rovnako obrancovia Alex Vlasic a Seth Jones z Chicaga.Keďže generálnym manažérom Američanov je Bill Guerin z Minnesoty a tento tím už tiež prišiel o šancu na play-off, plánujú osloviť aj progresívnych mladíkov - útočníka Wild Matta Boldyho a obrancu Brocka Fabera.„Očakáva sa, že Guerin osloví týchto dvoch, keďže razí zásadu, že kto si chce zahrať na Turnaji štyroch krajín a najbližších zimných olympijských hrách, mal by sa predtým predstaviť aj na majstrovstvách sveta," napísal Michael Russo, ktorý má na webe The Athletic na starosti pokrývanie diania v hokejovej Minnesote.Webová stránka Blade of Steel pripomína, že ďalšími známymi hráčmi z NHL , ktorých Američania hodlajú osloviť v súvislosti s MS 2024, sú útočníci Johnny Gaudreau z Columbusu, Tage Thompson z Buffala a tiež spoluhráč Juraja Slafkovského v prvom útoku Montrealu Cole Caufield a tiež spoluhráč Šimona Nemca z obrany New Jersey Luke Hughes.V tíme by nemal chýbať ani útočník San Jose Luke Kunin. Američania budú tretí súper Slovákov na MS v Ostrave, vzájomný zápas odohrajú v pondelok 13. mája. Ešte predtým sa oba tímy stretnú v prípravnej generálke pred začiatkom MS 7. mája v Bratislave.