Slovan Bratislava opäť obhájil majstrovský titul, jeho zisk spečatil remízou s Dunajskou Stredou (foto)

13.4.2024 (SITA.sk) - Hráči Slovana Bratislava využili hneď prvú príležitosť potvrdiť ďalšiu úspešnú obhajobu celkového prvenstva v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži, v sobotňajšom zápase 5. kola nadstavby im na to stačila aj domáca bezgólová remíza s DAC 1904 Dunajská Streda Zaistili si už šiesty majstrovský titul za sebou. "Belasí" ako prvý klub v ére samostatného Slovenska ovládli domácu ligu šesťkrát v rade, celkovo je to ich 30. titul v 104-ročnej histórii. V ére samostatnosti je to štrnáste prvenstvo Bratislavčanov.Slovan má po sobote pred druhým Spartakom Trnava náskok devätnástich bodov. Bratislavský klub v tejto sezóne zaznamenal zatiaľ iba dve ligové prehry a má pred sebou päť ligových duelov, Trnavčania absolvujú ešte šesť stretnutí. Zaujímavosťou je, že pred rokom spečatil Slovan zisk titulu až v polovici mája, teraz sa mu to podarilo o mesiac skôr.Ďalším titulom Slovan Bratislava získal právo v kvalifikácii o postup do skupinovej časti Ligy majstrov, v ktorej si doteraz nikdy nezahral. Púť pohárovou Európou pre nasledujúcu sezónu začnú "belasí" už 9. alebo 10. júla, meno súpera sa dozvedia 18. júna.