TL: Budapešť prehrala s Nitrou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MAC Budapešť - HK Nitra 2:8 (0:2, 1:3, 1:3)

Góly: 37. Langkow (Pozsgai, Orban), 47. Klempa (Dansereau) – 9. Blackwater, 17. Korím (Čaládi, Morrison), 21. Scheidl (Morrison), 32. Slovák (Blackwater, Korím), 39. Sloboda (Pupák), 54. Buček (Rapáč), 55. Buček (Rapáč), 60. Bortňák. Rozhodovali: Goga, Lokšík – Vyšný, Kacej, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:1, 620 divákov.



MAC Budapešť: Rajna – Macaulay, Pozsgai, Fejes, Burt, Dudás, Vokla – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Kreisz, Szabad – Szigeti, Majoross, Odnoga



HK Nitra: Šimboch – Rácz, Mezei, Morrison, Rais, Pupák, Sloboda, Hrušík, Korím – Blackwater, Slovák, Lantoši – Buček, Kerbashian, Scheidl - Rapáč, Bortňák, Richard - Majdan, Čaládi, Šiška

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. októbra (TASR) - Nitrania v 2. min prežili bez ujmy šancu Terbócsa a potom sa pevne chopili dirigentskej taktovky. V 9. minúte ich poslal do vedenia Blackwater, ktorý sa popri pravom mantineli prešmykol cez súpera až pred Rajnu a šikovne zakončil. O osem minút neskôr viedli hostia už 2:0, keď sa presadil strelou švihom obranca Korím. V druhom dejstve pokračovala Nitra v aktivite. Tretí gól pridal Scheidl, ktorý pohotovo tečoval Morrisonovo nahodenie od modrej. Domáci ohrozovali Šimbocha iba sporadicky, v 23. min trafil Bodó žŕdku. V 32. min hráči MAC prepadli vo vlastnej presilovke a hostia po rýchlej kontre zvýšili na 4:0, keď prihrávku Blackwatera využil Slovák. Vzápätí Rajnu zachránila od ďalšej pohromy žŕdka. Domáci sa dočkali zníženia v 37. min, po strele Pozsgaia sa presadil Langkow. Do kabín ale išli Nitrania so štvorgólovým náskokom, po delovke Pupáka dorazil puk zblízka do siete Sloboda. Sympatické na hre domácich bolo, že ani za tohto stavu zápasa snažili sa ho zdramatizovať. Tesne po vypršaní dvojnásobnej presilovky znížil skóre v hre 5 na 4 slovenský legionár v službách MAC Klempa. Definitívne k.o. zasadil domácim až útočník Nitry Buček. V 54. min prekonal Rajnu strelou bez prípravy po prihrávke Rapáča a následne predviedol skvostnú individuálnu akciu po ľavej strane, po ktorej si vychutnal Rajnu. Záverečné slovo mal Rapáč, ktorý potrestal obrovskú chybu domáceho brankára – 2:8.