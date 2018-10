TL: Detva podľahla Novým Zámkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

HC 07 Detva - MHC Mikron Nové Zámky 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 45. Ďaloga (Žilka, Král) - 2. Bajtek (Urban, Rogoň), 36. Štrauch (Andersons, Hruška), 60. Kudla (Štrauch). Rozhodovali: Korba, Kókai – Kollár, Vincze, vylúčení: 8:9, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Detva: Petrík, Chovan Mar., Kuklev, Ščurko, Yakutsenya, Puliš, Sládok, Hraško, Ďaloga, Murček, Žilka, Fekiač F., Gachulinec, Tibenský, Valent, Král, Hedera, Šimon, Chovan Mat., Fekiač Vikt., Surový

Nové Zámky: Košarišťan, Kudla, Andersons, Štrauch, Hruška, Nejezchleb, Juraško, Hain, Jurík, Zbořil, Ručkay, Novák, Ordzovenský, Rogoň, Urban, Bajtek, Hatala, Henderson, Slávik, Fábry, Jakúbek



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 28. októbra (TASR) - Do zápasu mohli lepšie vstúpiť domáci, keď už v 1. minúte Kuklevova strela zasiahla brvno bránky, ale gól z toho nebol. Z úvodného gólu sa však tešili hostia, keď v 2. minúte sa Bajtek dostal k puku, pohybom oklamal brankára domácich a otvoril skóre. Detvania mali niekoľko šancí na vyrovnanie, ale dobre chytajúceho Košarišťana sa im prekonať nepodarilo. Obrovskú príležitosť na zvýšenie skóre mali hostia v 5. minúte po chybe domácej obrany, Petrík však svoje mužstvo podržal. S pribúdajúcimi minútami hostia preberali réžiu hry a mali aj viac streleckých príležitostí. V 9. minúte mohol vyrovnať Ďaloga, ale puk z jeho hokejky skončil v lapačke Košarišťana. O chvíľu neskôr bol vylúčený Rogoň a Detvania si zahrali prvú presilovú hru. V nej Chovan našiel Tibenského, ale puk skončil opäť v Košarišťanovej lapačke. V závere 1. tretiny mohli hostia zvýšiť, keď sa po obrovských chybách Gachulinca a Hederu ocitli v prečíslení pred Petríkom, ani raz sa im ho však nepodarilo prekonať. Detvania sa v závere ubránili výraznému tlaku a do šatní sa odchádzalo za stavu 0:1 v prospech hostí.V úvode 2. tretiny lietal puk zo strany na stranu. Na oboch stranách sa objavilo množstvo gólových príležitostí, ale ani jedna z nich gól nepriniesla. Veľmi nebezpečnou strelou ohrozil Petríka Zbořil, puk však napokon skončil v jeho lapačke. V 26. minúte sa pokúšal Ďaloga pretlačiť puk do brány, Košarišťan bol pozorný. Príležitosť vyrovnať skóre mala prvá útočná formácia Detvy. Puliš prihrávkou našiel Martina Chovana a ten bez prípravy poslal puk na bránu hostí. Ani z tejto príležitosti však gól nepadol. Na domácej strane oslabil faulom svoj tím Murček a hostia si zahrali presilovú hru. Detvania si pozornou hrou s oslabovkou poradili a naďalej pokračovali v dobíjaní brány hostí. Druhá polovica tretiny bola veľmi vyrovnaná. V 32. minúte mal obrovskú príležitosť na vyrovnanie domáci Ščurko, ale puk zasiahol len Košarišťana. Strelou z modrej čiary to vyskúšal Kuklev, puk však skončil na plexiskle. V závere 2. tretiny putoval na trestnú lavicu Martin Chovan a hostia na to okamžite reagovali, keď strelou od modrej vymietol pravý horný roh Petríkovej brány Štrauch a zvýšil náskok svojho tímu na 2:0.Tretia tretina priniesla veľmi rýchly a divácky atraktívny hokej. Domáci do nej vstúpili odhodlaní čo najskôr streliť kontaktný gól. Bojovnou hrou si vytvárali tlak aj dobré strelecké príležitosti. Blízko ku gólu boli hneď v 42. minúte, po vylúčení Juríka, v presilovke sa však nevedeli usadiť v útočnom pásme a hostia oslabenie bez väčších problémov ubránili. V 45. minúte sa dostal na ľavej strane k puku Ďaloga a nekompromisne strelou do ľavého horného rohu znížil na 1:2. Príležitosť na vyrovnanie si Detvania vypracovali na konci 48. minúty, keď na trestnú lavicu putoval najskôr Rogoň a o minútu neskôr za ním putoval ďalší spoluhráč po faule Košarišťana. Novozámčania však veľmi pozorne bránili a domáci si nevypracovali žiadnu streleckú príležitosť. Záver stretnutia bol veľmi nervózny a plný šarvátok. Domáci naďalej pokračovali v aktívnej hre, vytvorili si tlak, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Pokúšali sa o to aj hrou bez brankára, tá však priniesla gól Novozámčanom a o zápase bolo rozhodnuté.