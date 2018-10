TL: Miškovec a Zvolen dostali pokuty za výtržnosti v dueli 4. kola

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. októbra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) potrestala DVTK Jegesmedvék Miškovec a HKM Zvolen finančnými pokutami za vyčíňanie chuligánov počas zápasu 4. kola Tipsport Ligy. Maďarský klub musí zaplatiť 7000 eur, Zvolen 1500 eur. Informoval o tom denník Šport vo svojom piatkovom vydaní.Zvolenčania vyhrali duel z 21. septembra na ľade maďarského nováčika presvedčivo 5:0. Viac než výsledok však zarezonovalo výtržníctvo fanúšikov hostí, medzi ktorými sa nachádzali aj futbaloví chuligáni Banskej Bystrice. Najskôr sa dostali do konfliktu s usporiadateľskou službou, následne počas druhej prestávky prekonali ľahké bariéry oddeľujúce sektor hostí od domácich priaznivcov a vtrhli medzi nich. Na tribúne lietali päste, tiekla krv. Miškovská polícia po incidente vyprázdnila sektor hosťujúcich fanúšikov, pričom zadržala niekoľko osôb. Podľa informácií denníka Šport identifikovala desať výtržníkov, z toho deväť slovenských a jedného maďarského občana, ktorých budú riešiť maďarské orgány.Na základe hrubého porušenia povinností usporiadateľa športového podujatia potrestala disciplinárka miškovský klub pokutou 7000 eur. "Vyhodnotili sme, že organizátor stretnutia mohol skoršou reakciou minimalizovať následky výtržníctva. Usporiadateľská služba nereagovala razantne a promptne. Domáci usporiadatelia mali vyprázdniť hosťujúci sektor už v čase, keď prišlo k prvému konfliktu v okolí bufetu. Policajti boli pripravení pred zimným štadiónom, osoba z klubu ich však neskoro povolala do zásahu," povedal pre Šport predseda DK SZĽH Rastislav Jakubovič. Maďarský klub bude vymáhať výšku pokuty od identifikovaných osôb.dodal Jakubovič. Okrem týchto opatrení sa vedenie Miškovca rozhodlo sprísniť vstup fanúšikov hostí na domáce zápasy. Vstupenku do sektora im predá len na občiansky preukaz, navyše všetci priaznivci musia pred vstupom na štadión súhlasiť s registráciou tváre a hlasu.Zväzová disciplinárka potrestala aj klub spod Pustého hradu, ktorý po výtržníctve zakázal fanúšikovskej skupine Ultras Zvolen vstup na domáce zápasy až do vyriešenia incidentu. Vedeniemusí zaplatiť za vyčíňanie skupiny osôb v hosťujúcom sektore 1500 eur.ozrejmil Jakubovič.