Veronike Zuzulovej sa narodil syn Jul, bude mať dvojité občianstvo

Na snímke slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová po svojej rozlúčkovej jazde s kariérou v 1. kole slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. októbra (TASR) - Najúspešnejšia slovenská alpská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová je mamou. V stredu pred deviatou večer sa jej vo francúzskom Annecy narodil syn Jul. Meno dostal po najlepšom priateľovi jej manžela Romaina Veleza, ktorý bol pilot helikoptéry a zahynul pri tragickej havárii. Informoval o tom vo svojom piatkovom vydaní denník Šport.Jul Velez bude mať dvojité, teda francúzske aj slovenské občianstvo. "Už som telefonovala s našim veľvyslancom v Paríži, ktorý pripravil všetky potrebné dokumenty. S manželom sme sa okrem toho dohodli, že on bude na synčeka hovoriť svojím rodným jazykom a ja zasa svojim, takže odmalička to bude mať doma dvojjazyčné," povedala pre Šport bývalá elitná svetová slalomárka.Velez-Zuzulová strávila v kolotoči Svetového pohára 17 sezón. je víťazkou piatich podujatí prestížneho seriálu, na stupňoch víťazov stála celkovo 30-krát. Dvakrát bola druhou najlepšou slalomárkou SP. Kariéru ukončila v marci po pretekoch v nemeckom Ofterschwangu. Oficiálna rozlúčka so slovenskými fanúšikmi sa konala o mesiac neskôr v Jasnej.