TL: Žilina po samostatných nájazdoch tesne vyhrala nad Trenčínom

MsHK DOXXbet Žilina - HK Dukla Trenčín 1:0 pp a sn (0:0 - 0:0, 1:0)



Rozhodujúci nájazd: Rudolf Huna v 5. nájazde. Rozhodovali: Jonák, T. Orolín – Stanzel, D. Konc ml, vylúčení: 3:5 na 2 minúty, presilovky a oslabenia 0:0, 1329 divákov.



Žilina: Mikoláš – Bagin, Kučný, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej – Milý, Podešva, Bárta – Rud. Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek – Danielčak, Dom. Rehák, Hrazdíra.



Trenčín: Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Bohunický, Frühauf, Kovář, Niko – Mikula, Sojčík, Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – Sádecký, Bližňák, T. Varga – Pardavý, J. Švec, Hudec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 28. októbra (TASR) - Prvá tretina priniesla zaujímavý a vyrovnaný hokej, hoci spočiatku mali prevahu hráči vicemajstra z Trenčína. Z mierneho tlaku ani z úvodnej presilovky v polovici prvej časti však nevyužili nič, a tak sa postupne začali presadzovať aj domáci. Ich tlak ku koncu tretiny silnel, ale nevedeli ho pretaviť do gólu. Najbližšie k nemu mal Hrazdíra, ktorý sa v 19. minúte po chybe hostí na útočnej modrej dostal do brejku, Valent však jeho príležitosť zneškodnil.V druhej časti pokračovala hokejová bitka o to, kto dá prvý gól, ale brankári aj zakončujúci hráči boli proti. Hra mala dobré tempo, diváci sa nenudili, skóre sa však nemenilo ani v polovici zápasu počas niekoľkých vylúčení na oboch stranách. O čosi viac práce v bráne mal domáci Mikoláš, ktorý v druhej tretine pochytal šance Pardavého, Hudeca, Bližňáka či Vargu. V záverečnej polminúte mohol po chybe hostí a prihrávke Beránka otvoriť skóre Hvila, ale bekhendové zakončenie mu nevyšlo.Hokej s vysokým nasadením na oboch stranách, ale bez gólov, pokračoval aj v záverečnej tretine. Žilinčania vojakov pritlačili a postupne si vypracovali aj šance, najmä vďaka faulom hostí, ktorí tak v polovici tretiny museli čeliť trom veľmi dobrým presilovkám vlkov. Zmeniť skóre mohli Jenčík a po ňom Surovka v obrovskej šanci v 51. minúte, ale Valenta neprekonali, o pár minút nedostal puk do odkrytej brány ani Bárta. Aktivita oboch tímov pokračovala až do konca riadneho hracieho času. Avšak počas 60 minút sa žiadny z tímov nevedel gólovo presadiť, preto nasledovalo predĺženie. Ani v ňom sa však diváci gólu nedočkali, hoci dobré šance mali domáci Ručkay aj hosťujúci Sojčík a Ölvecký. O víťazovi duelu museli napokon rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich sa až v poslednej piatej sérii ako jediný gólovo presadil Rudolf Huna a rozhodol tak o najtesnejšej výhre Žilinčanov.