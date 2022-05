Tlačová správa z valného zhromaždenia spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dňa 25.mája sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., na ktorom akcionári prerokovali a schválili výsledky hospodárskej činnosti spoločnosti.DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom v Bratislave, ako najväčšia projektová spoločnosť na Slovensku, dosiahla v roku 2021 účtovný zisk pred zdanením vo výške 1 240 483 € a svoj podnikateľský plán pre rok 2021 prekročila o viac ako 145 %. Čistý obrat spoločnosti predstavoval sumu 19 181 636 €.Predseda predstavenstva Ing. Igor Jakubík zhodnotil rok 2021 z hľadiska činnosti akciovej spoločnosti ako rok, ktorý bol z viacerých dôvodov výnimočný: " Naša spoločnosť musela čeliť absencii zamestnancov, obmedzeniam spojeným s prijatím opatrení na zamedzenie šírenia pandémie či iným reštrikciám, ktoré obmedzovali našu činnosť. Koncom januára bolo odporučené zavedenie režimu "Home office" , ktorý sa stal povinným 01.03.2021. Všetky tieto opatrenia kládli zvýšené nároky na organizáciu práce, vzájomnú komunikáciu, zabezpečenie projektových podkladov, spoluprácu s kooperujúcimi spoločnosťami tak, aby sme splnili zmluvné termíny a aby naše projekty dosahovali požadovanú kvalitu. Aj napriek týmto negatívnym skutočnostiam sa nám po-darilo splniť plán na rok 2021.."Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. má na slovenskom trhu jedinečné postavenie, ako ďalej uviedol I. Jakubík:"Vplyv Covid-19 sa premietol aj do mzdových nákladov a z tohto dôvodu vyplatené základné mzdy boli v roku 2021 nižšie. Nakoľko vedenie spoločnosti si uvedomuje, že jej zamestnanci sú jej najhodnotnejším aktívom, rozhodla sa v tomto ťažkom období odmeniť nielen ich lojalitu, ale najmä dobre odvedenú prácu na menej cenovo atraktívnych zákazkách a vynaložiť vyššie celkové mzdové náklady vrátane odmien ako v predchádzajúcom roku.Spoločnosť počas roku 2021 výrazne apelovala na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a náraste konkurencieschopnosti aj v zahraničnom prostredí ( prebiehali napríklad online kurzy anglického jazyka, ktorých sa zúčastnilo 27 zamestnancov, 12 našich zamestnancov absolvovalo prípravný seminár a aj autorizačné skúšky v Českej komore autorizovaných inžinierov a technikov).."Ako ďalej uviedol I. Jakubík:"Dňa 27.4.2022 sa uskutočnila súťaž Stavba roka 2020 – 2021. Do súťaže bolo prihlásených 21 projektov, ktoré boli kolaudované v rokoch 2020 alebo 2021. Naša spoločnosť do súťaže prihlásila Most Monoštor. Zároveň spoločnosť EUROVIA SK, a. s. prihlásila stavbu Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh a spoločnosť Doprastav, a.s. prihlásila stavbu Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na týchto troch stavbách sme sa ako projektanti spoločne podieľali. Most Monoštor získal Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie. Stavba Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh získala ceny dve. Cenu Únie miest a obcí Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska a zároveň hlavnú cenu v kategórii inžinierskych stavieb Stavba roka 2020-2021."Na záver uviedol Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva I. Jakubík:"Na záver hodnotenia výsledkov by som rád vyslovil ešte raz vďaku všetkým zamestnancom za vynaložené úsilie a za odvedenú prácu v predchádzajúcom období, rovnako tak aj našim akcionárom a partnerom za ich aktívnu účasť a spoluprácu pri riešení množstva problémov, za ich objektívnosť a korektnosť.Všetkým Vám prajem veľa zdravia a pocit spokojnosti s vykonanou prácou.."DOPRAVOPROJEKT, a.s., člen skupiny SUDOP Group, a. s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka 378/B 1. 5. 1992, je najväčšia projektová a konzultačno-inžinierska spoločnosť v Slovenskej republike. Vykonáva projektové, prieskumné, inžinierske, konzultačné, expertízne a poradenské služby, vrátane stavebného dozoru so zameraním najmä na dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby.Informačný servis