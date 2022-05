Ukrajina môže naďalej počítať s pomocou Slovenska, podľa Naďa sme vo forme a objeme jedným z lídrov

30.5.2022 - Ukrajina môže podľa slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa OĽaNO ) naďalej počítať s našou pomocou. Ako informoval tlačový odbor rezortu obrany, minister to skonštatoval v rámci videokonferencie s ukrajinským rezortným kolegom Olegom Reznikovom „Nikto nevie odhadnúť, kedy sa tento smutný a nezmyselný konflikt skončí. No jedno je isté – demokratický svet sa zjednotil, aby pomohol nevinným," uviedol Naď. Slovensko je pritom podľa ministra vo forme a objeme pomoci jedným z lídrov. „Ukrajina má v nás veľkú dôveru a my musíme urobiť všetko pre to, aby sme v kľúčových momentoch, v ktorých ide doslova o život, nesklamali," zdôraznil minister.Ministri zároveň hovorili aj o vývoji spolupráce v dodávkach samohybných húfnic Zuzana 2 . Reznikov tiež poďakoval za doterajšiu humanitárnu a vojenskú podporu a vyzdvihol, že Slovensko vďaka týmto dodávkam pomohlo zachrániť tisícky ľudských životov. Zároveň ocenil záujem náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka , ktorý v uplynulých dňoch osobne navštívil na Ukrajine lokality, kde sa bojuje.