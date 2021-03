Tlak a EKG si môžete zmerať doma a záznam poslať lekárovi

Presnosť merania je rozhodujúca

Menší dizajn, nové funkcie

O krok bližšie k telemedicíne

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Kvôli meraniu krvného tlaku či EKG nemusíte chodiť nutne k lekárovi. Domáci tlakomer dnes umožňuje vyhotoviť aj jednoduchý elektrokardiogram a výsledky poslať lekárovi emailom.Digitálne tlakomery priniesli do merania krvného tlaku nové možnosti a výhody. Meranie v domácom prostredí je nielen pohodlnejšie, ale zmierňuje aj efekt bieleho plášťa, ktorý sa podpisuje pod skreslené hodnoty u ľudí, ktorí majú strach z lekára.Digitalizácia tiež umožňuje namerané hodnoty ukladať do pamäte, vytvárať záznamy a grafy a zasielať ich emailom.Ovplyvňuje ju správny postup , miesto merania či správna veľkosť manžety, ale najmä, používaná metóda merania. Ideálne, ak sú rovno dve – oscilometrická, ktorá meria hodnotu krvného tlaku, a posluchová, ktorá u domácich tlakomerov nahrádza počúvanie fonendoskopom. Pri tejto kombinácii možno merať aj tepovú frekvenciu, preto takto vybavené tlakomery dokážu namerať hodnoty aj u ľudí s nepravidelným srdcovým rytmom.K pozoruhodným tlakomerom patrí však tlakomer Veroval s EKG . Ako tušiť z jeho názvu, v prekvapivo malom tele ponúka niečo viac. Po priložení dvoch senzorov do oblasti srdca sa z tlakomera stáva EKG. Zaznamenáva nebezpečnú fibriláciu predsiení, ktorá poukazuje na infarkt alebo mozgovú mŕtvicu a extrasystoly – skoré známky obehovej poruchy či zápalu srdcového svalu.Ak máte takýto prístroj, doma či v práci, môžete zmerať hodnoty presne vo chvíli, keď pociťujete možné príznaky. Tým je praktickejší ako klasické dlhodobé sledovanie pomocou EKG holtra, ktorý je potrebné nosiť niekoľko dní na tele.Pre tento špičkový prístroj je samozrejmosťou vypracovanie jednoduchého elektrokardiogramu, ktorý, môžete odoslať emailom lekárovi. Rovnako tak možno odoslať aj elektronický denník hodnôt krvného tlaku. Vďaka týmto moderným funkciám zostávate v spojení s lekárom, ktorému tieto údaje významne pomôžu určiť, či je nutná vaša návšteva a ďalšie odborné vyšetrenie.Tieto výhody telemedicíny privítajú zaneprázdnení ľudia, ktorých zaujíma aktuálny zdravotný stav, pacienti s obmedzenými možnosťami pohybu a dnes aj všetci, ktorí zažívame pandemické opatrenia. Vysoký krvný tlak je totiž aj jednou z možných komplikácií ochorenia covid19, preto je dnes informácia o krvnom tlaku, a navyše aj s EKG, dôležitá dvojnásobne.Aj vzhľadom na túto situáciu sprístupnil výrobca HARTMANN-RICO aktuálne svoje tlakomery na priamy online predaj a s dopravou zadarmo.Informačný servis