Chudnutie vo dvojici: v čom sme odlišní?

Rozdiely sú zjavné

Nemala by chýbať vzájomná podpora

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nie je neobvyklé, že sa pár rozhodne spoločne chudnúť a zlepšiť si fyzickú kondíciu. Určite to uľahčí mnoho vecí, pretože správne jesť a pravidelne cvičiť je oveľa jednoduchšie, ak váš partner robí to isté. Avšak muži a ženy fungujú pri chudnutí rozdielne. Páry tak bývajú prekvapené, že sa v niektorých veciach ohľadom chudnutia nezhodujú.Jeden z dávnejších prieskumov[1] realizovaných medzi mužmi a ženami v Amerike zisťoval, čo ich motivuje chudnúť. Rozdiel medzi pohlaviami bol celkom zjavný. U žien išlo najmä o vzhľad. Takmer 40 % z nich uviedlo, že keď sa im "nepáči, ako vyzerajú", je načase s tým začať niečo robiť. U mužov bol zas ich hlavnou motiváciou pocit, že "sa necítia zdravo".Takmer 18 % žien v danom prieskume uviedlo, že motivácia k chudnutiu prišla, už keď pribrali niečo vyše 2 kíl, na druhej strane viac ako 20 % mužov uviedlo, že predtým, ako sa začnú zaoberať zmenou životného štýlu, potrebujú pribrať až 9 kíl. Jedným z možných dôvodov by mohlo byť, že u mužov nadváhu nevnímame tak prehnane, ako pri ženách. Mužské vzory sú skôr o mohutných športovcoch, zatiaľ čo ženy túžia vyzerať ako útle herečky a modelky. Takisto muži majú k chudnutiu jednoduchší, priamejší a cieľavedomejší prístup ako ženy. Berú to ako jednu z ďalších povinností. Muži majú tiež sklon sústrediť sa na jediný aspekt. Vyššie percento mužov v prieskume použilo ako svoju primárnu stratégiu chudnutia silovo náročné tréningy, zatiaľ čo ženy uplatňujú skôr komplexnejší prístup k zmene stravy a k cvičeniu."Párom určite neodporúčam urobiť si z chudnutia súťaž – predovšetkým preto, že nezačínajú na rovnakej štartovacej čiare. A takisto aj preto, že kalorický príjem u mužov je vyšší ako u žien, takže muži chudnú o niečo ľahšie ako ženy. Väčšina mužov dokáže zo svojej typickej stravy vylúčiť pomerne veľké množstvo kalórií, pričom stále majú na konzumáciu primerané množstvo jedla, no zároveň dokážu schudnúť. To môže u ženy/partnerky vyvolať skutočnú frustráciu, keďže ona je oveľa menej a popritom chudne oveľa pomalšie," hovorí Susan Bowermanová, riaditeľka pre vzdelávanie v oblasti výživy spoločnosti Herbalife Nutrition.Najlepšie je, keď sa páry nielen navzájom podporujú, ale keď sa snažia myslieť aj na toho druhého. Pre mužov to znamená myslieť na to, aby sa im váha nevymkla z rúk skôr, než s tým bude nutné niečo robiť – treba mať na pamäti, že už aj malý prírastok prebytočnej váhy zvyšuje zdravotné riziká. Zatiaľ čo tvrdšie tréningy pomôžu zhodiť kilogramy, komplexný prístup zameraný na stravu a cvičenie, ktorý uprednostňujú ženy, pravdepodobne povedie k dlhodobému udržaniu hmotnosti.Ženám zas môže pomôcť zopár mužských trikov a to sústrediť sa viac na svoje ciele, čo im môže pomôcť zabrániť frustrácii, keď sa výsledky nedostavia tak rýchlo, ako by chceli. Ženám môže uľahčiť ich cestu napríklad aj to, že sa budú viac sústrediť na lepší pocit, ktorý cítia vďaka zdravšiemu stravovaniu a pohybu. S dôrazom na pocit sily a zdravia sa možno naučíme viac akceptovať aj svoje telo.[1] Prieskum dospelej populácie v USA, uskutočnený spoločnosťou Synovate eNation, 12. 6. 2010 až 12. 8. 2010, miera chyby +/- 3 percentuálne body.Informačný servis